L’Ajuntament de Xàtiva habilitarà un edifici per a poder acollir temporalment a persones sense sostre

L’Ajuntament de Xàtiva ha arribat a un acord amb Obra Social La Caixa per tal de procedir a la reforma de l’edifici municipal situat al Carrer Engai i habilitar-lo com a habitatge temporal per a persones sense sostre.

La inversió total de la reforma, que consistirà en el condicionament de les conegudes com a zones humides (cuina i bany) i d’un dormitori, serà d’uns 11.000 euros dels quals Obra Social La Caixa subvencionarà la meitat del cost total del projecte.

La intenció és disposar d’un espai adequat per a les persones en risc d’exclusió social en cas d’emergència, esdevinguda per la crisi sanitària de la Covid-19, i del qual es podran beneficiar fins una trentena de persones a l’any.

En aquests moments s’està treballant en la redacció del projecte per tal de poder licitar les obres al llarg dels mesos d’estiu, les quals seran executades durant la pròxima tardor.