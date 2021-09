L’Ajuntament de Xàtiva implantarà un servei de patinets elèctrics

L’Ajuntament de Xàtiva, a través de la regidoria de Trànsit, Seguretat Vial i Mobilitat, ha organitzat una sèrie d’activitats amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, per tal de sensibilitzar a la ciutadania sobre les conseqüències negatives per a la salut i el medi ambient i l’ús irracional del cotxe a la ciutat, apostant per altres transports alternatius més sostenibles com ara el transport públic, els vehicles elèctrics, els vehicles de mobilitat personal i el desplaçament a peu.

Dins d’aquesta campanya, que a Xàtiva porta el nom de ‘Per la teua salut, mou-te de forma sostenible’ s’aposta especialment per una mobilitat neta i segura, basada en punts com ara el canvi de vehicles policials amb combustible per altres elèctrics, l’aposta pel transport públic amb la gratuïtat del bus urbà durant alguns dies, la millora de la senyalització i il·luminació dels passos de vianants com el recentment col·locat al carrer Vicente Boix, o la implantació a la ciutat d’empreses que fomenten el desplaçament amb vehicles sostenibles.

‘Aquesta setmana és una campanya dirigida a sensibilitzar a la ciutadania sobre les conseqüències negatives de l’ús irracional del cotxe a la ciutat. Recollim l’experiència a nivell europeu per a aplicar-la als projectes de Xàtiva’, ha manifestat el regidor de Mobilitat Juan Giner, qui ha donat les gràcies a la Policia “per la magnífica tasca que realitzen al llarg de tot l’any, no sols durant aquesta setmana, i que va en benefici de tota la ciutadania”.

Pel que fa a les activitats, es realitzarà la conversió en zona de vianants de l’Albereda Jaume I, tallant l’accés del trànsit rodat, tant aquest divendres 17 de setembre (de 12 a 15 hores) com el dilluns, dimarts i dimecres de la propera setmana (de 10 a 14 hores). “L’activitat estrela, que és la bicicletada, no es pot realitzar encara, però sí que hem pogut tornar a realitzar aquesta Setmana tocant molts dels aspectes fonamentals en mobilitat, com la substitució dels parcs automobilístics actuals per altres amb emissió 0 i l’aposta pel transport públic, ja que de dilluns a dimecres de la propera setmana el transport urbà serà gratuït per a tots els usuaris” ha indicat el tècnic de Mobilitat Arturo Tormo.

Per la seua part, el cap de la Policia Local Antonio Collado ha aprofitat la presentació de la setmana de Mobilitat per a presentar un nou vehicle policial elèctric, que s’incorpora a la flota de vehicles policials de la ciutat, “el que suposa una aposta decidida pels vehicles no contaminants. Són ja pocs els vehicles que funcionen amb combustible fòssil, perquè molts dels que ja disposem tenen tecnologia híbrida”, ha indicat Collado.

D’altra banda, des del departament d’Educació Vial de la Policia Local de Xàtiva s’ha recordat que durant tot el curs escolar, dins del seu programa de reforç, s’han anat realitzant xarrades informatives sobre ciutats menys contaminants i més saludables, pensades per a les persones i no per als vehicles.

Patinets elèctrics a Xàtiva

L’acte ha servit també per presentar un nou servei que operarà pròximament a Xàtiva, com és el lloguer de patinets elèctrics per a desplaçar-se per la ciutat a través de l’empresa VMP Bird.

El responsable de l’empresa, Javier Aparicio, ha indicat que per a la seua utilització l’usuari haurà de descarregar-se una aplicació i enllaçar una targeta de crèdit per a poder fer ús d’algun dels vehicles a través d’un codi QR. Aquests s’ubicaran en un mapa de la ciutat i s’està treballant en la col·locació de pàrquings virtuals de patinets.