L'alcalde de Gandia demana una reunió urgent amb el conseller de Sanitat per mantindre els consultoris de Beniopa i Benipeixcar

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha remés una carta al conseller de Sanitat, Marciano Gómez, on li ha sol·licitat una reunió urgent amb la intenció d'arribar a un acord entre la Generalitat i l'Ajuntament per solucionar la situació dels consultoris auxiliars de Beniopa i Benipeixcar que, segons el nou mapa sanitari publicat per la Conselleria, deixaran de prestar servei en breu.

Prieto ha comparegut al despatx d'Alcaldia acompanyat de la primera tinent d'alcalde, Alícia Izquierdo, i la regidora delegada de Sanitat, Liduvina Gil.

“Tenim tota la bona voluntat i creiem que, fruit d'un acord, es pot continuar prestant un servei eficaç al veïnat de Beniopa i Benipeixcar”, ha declarat la primera autoritat municipal, qui ha explicat que la intenció del govern de Gandia és “parlar de tot”.

Prieto ha destacat que l'executiu està disposat a anar “més enllà de l'àmbit competencial” i assumir les millores necessàries per als dos consultoris, que s'haurien de reflectir en el conveni de col·laboració entre les dues entitats i que afecta a aquests consultoris. En aquest sentit, l'alcalde ha informat que l'acord s'hauria d'haver renovat el passat mes de gener i que el govern de Gandia va enviar tota la informació per a la seua renovació, però que no s'ha obtingut cap resposta per part de la Conselleria.

“Hem d'arribar a un acord en què prevalga l'interés de la ciutadania de Gandia en conjunt i, en especial, el dels veïns i veïnes dels pobles de Beniopa i Benipeixcar”, ha finalitzat Prieto.

Per part seua, Izquierdo ha declarat. “No estem parlant d’un enfrontament polític. Estem defensant els pilars bàsics de l'estat de benestar i així ho hem demostrat sol·licitant des del primer moment establir un diàleg amb la Conselleria”. “No pot ser que només prevalguen els criteris economicistes i tècnics sobre el benestar de les persones. Demanem serveis públics de qualitat i proximitat. Des de la Conselleria han d'entendre la realitat de Beniopa i Benipeixcar com a nuclis històrics que des de Gandia hem de respectar”. La regidora ha acabat la seua intervenció afirmant que el govern municipal està disposat a realitzar un esforç perquè tots dos consultoris es mantinguen.

Finalment, Gil ha incidit en que l'obertura del nou espai sociosanitari de Roís de Corella no ha d'implicar el tancament d'aquests consultoris. “Hi ha fórmules per arribar a un acord. Estem disposats a revisar el conveni i presentar propostes que permeten evitar el tancament”.