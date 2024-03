L'alcalde de Morella renuncia per decret als set llocs de treball públic que s'havia presentat a l'ajuntament

L'alcalde de Morella, l'independent Bernabé Sangüesa, ha renunciat per decret a les 7 places de treball públic en el mateix ajuntament a les quals s'havia presentat en un procés d'estabilització de treball municipal.

El PP de Morella, formació que fa costat a l'alcalde en el govern municipal, ha celebrat aquesta rectificació de Sangüesa. El portaveu municipal popular, Jesús Ortí, va exigir en l'últim ple que o bé renunciara al seu càrrec públic com a regidor o bé renunciara al citat procés, i encara que en aquella sessió l'alcalde va afirmar que únicament renunciaria si aconseguia una plaça durant el seu període de mandat, finalment el primer edil ha renunciat a tots els llocs.

Per a Ortí, “rectificar el seu error li honra” perquè “no es pot ser jutge i part en un mateix procés”. En aquest sentit, el PP manté el seu compromís de vetlar per “l'exemplaritat que s'exigeix als qui ostentem càrrecs públics”. “Hem de dignificar la política perquè és la millor eina per a millorar la vida de les persones”.

Des del PSPV es lamenta que la renúncia es produeix “tard i amb l'ocultisme que està caracteritzant a tota aquesta actuació per part de l'alcalde”. Critiquen a més que “les seues accions han sigut molt negatives, generen permanentment desconfiança i es demostra que la seua actuació no ha sigut la correcta, com veníem denunciant. Ha generat una situació insostenible. Haurà d'assumir la responsabilitat política que li correspon”. Conclouen assenyalant que “durant tots aquests dies no dona cap explicació solvent ni davant els mitjans, ni davant el ple i la ciutadania, i fins i tot ens va obligar a demanar un ple extraordinari que a hores d'ara encara no s'ha convocat”.