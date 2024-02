L'alcalde de Nules elegit president de la nova confederació d'edils independents d'Espanya

David García, l'alcalde de Nules, ha sigut elegit aquest cap de setmana com a primer president de la Unió Municipalista, la federació d'alcaldes, regidors i provincials independent que ha sigut impulsada per més de 500 membres i que s'ha constituït a Madrid. Al costat de l'alcalde de Nules també hi ha uns altres regidors valencians en la junta de govern de la formació com Jorge Rodríguez, alcalde Ontinyent; Jaime Ruix, tinent alcalde de la Pobla Vallbona; Ana Sala, alcaldessa de Calp; Ana Calatayud, regidor a Carcaixent; José Juan Server, secretari general de FEPAL Alacant; Fermín Artagoitia, de València, i Salvador Marcet, d'alternativa vilera a la Vila Joiosa. La Comunitat Valenciana es converteix en la més representada amb 8 dels 29 vocals de l'executiva.

En la trobada es va aprovar el manifest fundacional i els estatuts i el nom d'Unió Municipalista per a la nova confederació. La jornada es va iniciar amb un minut de silenci per les víctimes de l'incendi ocorregut a València. David García va ser l'encarregat d'inaugurar l'acte expressant la seua gratitud, segons un comunicat de l'organització: “Fa escassos mesos això era un somni, hui s'ha materialitzat en una realitat. Hui ens hem reunit els representants de la força municipalista, la tercera força del país en nombre de càrrecs públics en l'àmbit local”.

Actualment els municipalistes compten amb les vicepresidències de dues diputacions provincials: València i Cadis. A més de representació en les diputacions de Zamora, Burgos, Palència i Girona. La confederació afirma que un dels objectius marcats per aquest projecte és aconseguir representació en totes les diputacions provincials del país en 2027.

Taules redones

Després de la benvinguda, van tindre lloc tres taules redones que es van abordar els reptes, problemàtiques i desafiaments a curt i mitjà termini del municipalisme, així com la necessitat de cooperació i col·laboració per a un municipalisme organitzat. En la primera van participar els alcaldes de la Línia de la Concepció, Juan Franco; Jesús Giménez, regidor a Cartagena; Alfredo García-Plata, ex alcalde i actual regidor en Torrelodones; María Dolores Almarcha, alcaldessa de Montealegre del Castillo; Montse Cervera, alcaldessa de Loriguilla; i va estar moderada per Ángel Montealegre, president de UCIN.