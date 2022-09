L’Autoritat Portuària adjudica l’obra del nou passeig marítim del pantalà del port de Sagunt

L’Autoritat Portuària de València (APV) ha adjudicat l’obra del projecte del nou passeig marítim del pantalà del port de Sagunt. Està previst que l’obra comence en l’últim trimestre d’enguany i tindra un termini d’execució de 12 mesos, una intervenció que comptarà amb una inversió de 5.523.650 euros.

A la licitació pública es van presentar cinc ofertes i la guanyadora ha estat la signatura COMSA. S.A.O. L’adjudicació d’aquesta obra activa la construcció d’un passeig marítim en la zona nord del recinte portuari saguntí que, donant continuïtat al passeig marítim del municipi, permeta l’ús ciutadà d’aquesta zona i en el futur, l’accés públic al pantalà Sierra Menera.

Aquest projecte es desenvoluparà sobre els terrenys ocupats per la part terrestre del pantalà actual per a crear un nou espai urbà que connecte el final de l’actual Travessia del Mediterrani amb l’arrancada del tram marítim del pantalà.

Segons l’APV “aquest nou passeig es concep com un centre cultural, d’oci i d’activitat lúdica per als ciutadans, per la qual cosa s’han creat una sèrie d’àrees d’activitat que habiliten la realització de zones museístiques, de restauració, de jocs infantils, esportives, etc. En aquesta línia, una de les idees força del projecte és posar en valor el caràcter patrimonial i històric de l’entorn. Per a això, es concep el nou passeig com un espai que concilia l’oci amb un plantejament museístic sobre el pantalà i sobre el propi patrimoni industrial de Sagunt”.

El projecte de remodelació de la zona nord del Port de Sagunt es desenvolupa en dues fases. D’una banda, es treballarà en la zona terrestre que connectarà amb el passeig de la zona nord que és l’obra que s’ha adjudicat. D’altra banda, la part marítima que precisarà, a causa del tractament de residus que es generarà, en trobar-se en aigües no interiors, d’una tramitació ambiental simplificada.

“Un espai per a la ciutadania”

A més de l’inici de la construcció d’aquest nou passeig marítim, la APV i l’Ajuntament de Sagunt, van acordar en l’últim comité assessor del port de Sagunt celebrat al juliol les bases que han de definir el concurs d’idees per al projecte d’interacció port-ciutat de la zona nord del port de Sagunt amb la intenció que isca la licitació al setembre. En concret s’han establit i definit els usos i l’àmbit espacial que recollirà el plec de prescripcions tècniques.

Així, els usos vinculats a la interacció port-ciutat proposats en el comité per a aquest projecte són l’activitat comercial com a restauració, oci, etc. excloent grans superfícies comercials; la creació de parcs infantils, espais i elements per a la realització d’activitat física i esport i un carril bici; pesca; la realització d’activitats i esdeveniments culturals, d’oci i esportiu; o esdeveniments comercials itinerants.

El concurs també contemplarà l’ús nàutic-esportiu que siga compatible amb les característiques d’agitació del Moll Nord i la seguretat marítima del port; així com els usos portuaris comercials i complementaris, amb les corresponents mesures de segregació i seguretat.