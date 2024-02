L'escorxador de Morella assumirà la matança de Tortosa

L'escorxador de Morella assumeix des d'esta setmana els treballs de matança del de Tortosa, el qual va patir un incendi fa poques setmanes. Des d'aquell moment, l'Ajuntament de Tortosa i l'empresa pública que gestiona el servei es van posar en contacte amb l'Ajuntament de Morella per la possibilitat d'utilitzar les instal·lacions del polígon industrial Les Casetes. Així, després de diverses reunions i visites per a avaluar la capacitat del morellà es va arribar a un acord per al seu ús entre estes entitats i també Carn Natural, empresa que gesrtiona l'escorxador de Morella.

L'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha destacat que “ens alegra ajudar a les empreses que utilitzaven les instal·lacions de Tortosa i donar-los el servei de matança a Morella” i ha afegit que “esta setmana ja han començat a rebre feina procedent d'allí”. El primer edil ha explicat que “absorbir estes tasques és una bona notícia, ja que permet aprofitar al màxim les instal·lacions de l'escorxador de Morella” així com “l'augment del volum de feina, augmentarà la facturació de Carn Natural i facilitarà el pagament de les despeses com el pagament del lloguer de les instal·lacions a més de les inversions de millora que es faran a l'edifici”.