L'esquerra perdrà per primera vegada en 44 anys de democràcia l'alcaldia de la 'xicoteta Rússia' valenciana

44 anys han estat alternant-se en l'alcaldia de Bunyol el PCE, PSPV i EUPV, motiu pel qual s'ha conegut a aquesta localitat de la Foia de Bunyol com 'la xicoteta Rússia'. Però aquest període acabarà aquest dissabte després que les eleccions del 28M posaren al PP com a força més votada i a l'agrupació d'electors XBuñol -sorgida a penes fa sis mesos- com a segona, i aquestes han arribat a un acord que els dona la majoria absoluta en el ple municipal.

Això suposarà que Virgina Sanz serà la pròxima alcaldessa de Bunyol, mentre que PSPV i EUPV es quedaran en l'oposició amb dos edils cadascun.

No obstant això no serà la primera vegada que el PP entre en el govern de Bunyol, però sí la primera que tinga l'alcaldia. En la legislatura 1999-2003, EUPV, amb Minerva Gómez com a alcaldessa, es va recolzar en un pacte de legislatura amb el PP que encapçalava Francisco Vento.