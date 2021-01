L’itinerari ciclopeatonal entre Carcaixent i Alzira tindrà la col·laboració de la Conselleria de Política Territorial

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha ratificat a Carcaixent la voluntat de la Conselleria de participar en el projecte d’unir Alzira i Carcaixent de manera segura i sostenible a través d’un vial amb carril de ciclovianants.

Així mateix, el conseller ha anunciat que, en aquest primer trimestre de l’any, s’iniciaren les obres per a la construcció d’un itinerari ciclopeatonal que connecte el nucli urbà de Carcaixent amb el de la Cogullada.

Després de reunir-se amb l’alcalde de la localitat, Paco Salom, i l’equip de govern l’Ajuntament de Carcaixent, Arcadi España ha indicat que el departament que dirigeix col·laborarà amb els ajuntaments de Carcaixent i Alzira perquè puguen connectar-se a peu, amb bicicleta o patinet en les mateixes condicions de seguretat que té el transport motoritzat.

Per al conseller, “es tracta d’atendre una demanda dels veïns i veïnes d’aquestes dues localitats, que incidirà directament sobre la seua qualitat de vida, facilitarà la connexió entre aquestes dues importants ciutats, proporcionarà noves alternatives a l’esport i a l’oci saludable i ajudarà en la lluita contra el canvi climàtic”.

Segons Arcadi España, “no sols donem suport a una reivindicació ciutadana, sinó que a més s’emmarca en l’objectiu de la Generalitat de potenciar altres maneres de transport per a aconseguir una mobilitat més sostenible igual que l’itinerari ciclopeatonal que hem projectat entre el nucli urbà de Carcaixent i la Cogullada.

Via de ciclovianants entre Carcaixent i la Cogullada

En aquest sentit, Arcadi España ha destacat que “aquestes actuacions són especialment rellevants en els entorns urbans, en les quals han de conviure en condicions de seguretat tant els fluxos motoritzats com els no motoritzats”.

Al sud del nucli urbà de Carcaixent es troba la Cogullada, un dels nuclis urbans que conformen el municipi. En l’actualitat el nucli urbà de Carcaixent i la Cogullada es troben comunicats per mitjà de vies de circulació de vehicles, però no existeix itinerari per als vianants o ciclista que els connecte. Les obres a executar tenen l’objectiu de dotar d’accessibilitat no motoritzada a aquesta zona urbana que té un elevat potencial d’ús.

El nou itinerari que ha projectat la conselleria tindrà el seu inici al carrer Emilio Donat, després del seu encreuament sobre el barranc dels Gaianes. Ampliant la plataforma del vial cap a l’est, l’itinerari ciclopeatonal discorrerà cap al sud. En aquesta zona s’aprofitarà l’espai entre el vial i la línia de façana de la parcel·la annexa.

Posteriorment, l’itinerari ciclopeatonal travessarà sobre la línia del ferrocarril aprofitant l’estructura existent. En aquesta estructura es reduirà l’ample de zona destinada al trànsit de vehicles per a poder dotar al nou itinerari d’un ample mínim suficient.

Després de travessar sobre la línia del ferrocarril, el nou itinerari conclourà connectant amb la prolongació del carrer Major en direcció a la Cogullada. En aquesta zona, de nou s’aprofitarà l’espai resultant entre el vial i el tancament de les parcel·les annexes. Al seu torn, l’actuació s’ha completat amb els treballs de jardineria i enllumenat de l’àmbit.

Amb aquestes actuacions, la Generalitat “fa un pas més en el compliment dels seus objectius prioritaris en matèria de mobilitat: millorar la seguretat viària de les carreteres, analitzant per a això tant el trànsit dels vehicles com dels vianants i ciclistes, integrar i millorar els entorns urbans en la seua confluència amb les carreteres i fomentar la mobilitat sostenible”, ha conclòs el conseller.