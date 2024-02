Les barques tradicionals de l'Albufera de València, el Fondo d'Elx i les Salines de Torrevella rebran ajudes per a la seua electrificació

L'Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, ha iniciat un programa d'ajudes per a impulsar l'electrificació de les embarcacions que naveguen als parcs naturals de l'Albufera de València, el Fondo d'Elx i les Salines de Torrevella.

Esta línia d'ajudes, el termini de les quals s'obri este dimecres, incorpora un incentiu econòmic per a animar els propietaris d'embarcacions, que naveguen en estos parcs naturals, a canviar els seus motors de combustió per motors elèctrics.

Amb esta iniciativa, tal com ha destacat el director general d'Energia i Mines, Manuel Argüelles, “Ivace+i, a través de l'àrea d'Energia, perseguix contribuir a la promoció d'una mobilitat més sostenible i menys contaminant, en l'entorn especialment sensible dels parcs naturals pel seu alt valor ecològic”.

Actualment, ha explicat Argüelles, les embarcacions que disposen de permís per a navegar en estes zones utilitzen motors de combustió, generalment de gasolina, “que produïxen un alt impacte ambiental, siga amb els fums o amb els abocaments a l'aigua de combustible o oli que poden produir, o amb el soroll que generen”. Això, ha continuat, “genera un impacte negatiu directe sobre la flora i la fauna de l'entorn”.

Així, Ivace+i destinarà un total de 400.000 euros per a sufragar fins al 80 % del cost del canvi de motor i les ajudes es podran sol·licitar fins al pròxim 14 de març de 2024.

L'ús d'estes embarcacions podrà ser de pesca, oci, turisme/passatge, o per a la pràctica de la vela llatina tradicional i per a accedir a l'ajuda és necessari que les embarcacions tinguen el permís per a navegar en els parcs naturals esmentats. Així mateix, les embarcacions han d'incloure un sistema d'acumulació d'energia que en cap cas pot ser de tecnologia plom-àcid.