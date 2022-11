La Mancomunitat de l'Horta Sud i Alfafar presenten en el Congrés més de 5.000 signatures demanant el soterrament de les vies

El president de la Mancomunitat de l'Horta Sud José Francisco Cabanes (PSPV) i l'alcalde d'Alfafar Juan Ramón Adsuara (PP) han presentat en el Congrés dels Diputats més de 5.000 signatures de veïns i veïnes de la comarca sol·licitant el soterrament de les vies del tren des de la ciutat de València fins a Silla.

La petició reclama que s'incloga a l'Horta Sud en el soterrament de la xarxa ferroviària de la capital per a poder eliminar el passe a nivell d'Alfafar, un dels més perillosos de tota Espanya. La reivindicació dels municipis afectats, Sedaví, Alfafar i Benetússer, ja és històrica però es va reprendre després de l'accident ocorregut en el citat punt negre el passat 29 de juny i que va costar la vida a un home després de ser atropellat per un tren mentre travessava les vies.

Per al president de la Mancomunitat de l'Horta Sud i alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes les vies del tren «divideixen ja massa temps municipis i famílies» a més de suposar un «important perill per a la vida dels nostres veïns». «És un moment crucial en la nostra reivindicació, l'arribada de fons europeus ha de servir per a acabar d'una vegada per sempre amb aquest problema i poder crear un gran corredor verd per on ara transcorren les vies que milloraria les connexions sostenibles entre municipis», ha explicat Cabanes.