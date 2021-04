Un manifest "pel desenvolupament racional de les renovables" uneix a 76 municipis, Generalitat, diputacions i patronal d'energies

El 'Manifest pel desenvolupament racional de les energies renovables" que pretén consensuar als diferents actors del territori, administracions, població i empreses de cara al futur desenvolupament de projectes d'energies netes. Per a això s'ha comptat amb la signatura de fins a 76 municipis valencians, la Generalitat, les tres diputacions i la patronal de l'energia de la Comunitat Valenciana AVAESEN.

Aquest manifest arriba en un moment de tensions pel desenvolupament d'uns certs projectes -especialment parcs solars- rebutjats pel seu impacte ambiental i paisatgístic en diverses zones especialment de l'interior valencià. La presentació d'aquest acord s'ha produït en el marc d'una jornada sobre energia connectada en Smart city i ha arribat de la mà del president de AVAESEN, Marcos J. Lacruz.

Al costat del president d'AVAESEN, donant suport a aquest manifest han estat en aquesta presentació Empar Martínez, Directora General d'Indústria, Nuria Matarredona, Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció, Julia Company, Directora General d'IVACE, Pedro Fresco, Director General de Transició Ecològica i Mentxu Balaguer, Diputada provincial d'Informàtica i Tecnologia, Cooperació Internacional, Govern Obert i Participació.

Aquest manifest advoca per les energies renovables com “la principal palanca de transformació per a liderar una transició ecològica ordenada i justa”. Així s'exposa que la instal·lació de plantes d'energies renovables, consensuades amb totes les administracions i la ciutadania, "són la major eina per a la lluita contra el canvi climàtic i una font de creació de valor socioeconòmic al qual la Comunitat no pot renunciar, sempre que aquestes instal·lacions impacten de manera respectuosa sobre el territori, preservant el valor ambiental i patrimonial de les zones on s'instal·len".

D'altra banda també s'aposta per utilitzar noves iniciatives com les Comunitats Energètiques Locals per a donar com a resultat l'expansió en el major nombre de municipis possibles el va imposar de les renovables. "Les Comunitats Energètiques Locals democratitzen el model energètic pel qual AVAESEN aposta", s'afirma des de la patronal.

Es recorda que la Comunitat Valenciana és un dels territoris que més poden patir els efectes del canvi climàtic. El gran desenvolupament previst de les energies renovables “fa més necessari que mai que la racionalització en la seua expansió siga la base sobre la qual construïm un sistema sostenible que forme part del llegat a les pròximes generacions, fent que la necessària transició energètica no sols siga compatible amb la biodiversitat, sinó el més ferm aliat de la seua preservació i de la nostra forma de vida”, s'expressa en el manifest.

Continua el manifest assegurant que les renovables han de ser una palanca de transformació com a força de canvi en la societat perquè contribueixen a mitigar el canvi climàtic, generen importants ingressos als municipis i ocupació estable, qualificat i de qualitat, ajudant a evitar el despoblament de zones rurals.

76 municipis

Aquest manifest s'ha presentat en el Think tank Smart Cities al qual pertanyen les diputacions de València i Alacant, la Generalitat Valenciana i aquests 76 municipis de les tres províncies: València, Castelló, Alicante, Gandia, Elda, Alcoi, Torrent, Orihuela, Benidorm, Vila-real, Enguera, Alberic, Beniarjó, Godella, Chera, Ademuz, Almassora, Yátova, Alcàntera de Xúquer, Catadau, Vilamarxant, Carcaixent, Altea, Montserrat, Benicàssim, Cheste, Vinarós, Chiva, Sinarcas, Llutxent, Xilxes, Santa Pola, la Font de la Figuera, Quartell, San Vicente del Raspeig, Quatretonda, Guardamar de la Safor, Ibi, Quart de Poblet, Alfara del Patriarca, Castielfabib, Picassent, la Pobla de Farnals, Potries, Carlet, El Verger, Foios, l’Eliana, Vistabella del Maestrat, la Vila-joiosa, Burjassot, Almassora, Rótova, Paterna, Bétera, Algemesí, Caudete de las Fuentes, Ayora, Alzira, Montaverner, Massanassa, Riba-roja, Onda, Tavernes de la Valldigna, Sagunt, Villar del Arzobispo, Canet d’en Berenguer, Ador, Crevillent, Oliva, Picanya, Andilla, Albalat dels Sorells, Benifairó de les Valls, Alpuente.