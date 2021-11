Manises sancionarà amb fins a 500 euros als conductors de patinets elèctrics que no complisquen normes de circulació

La Policia Local de Manises ha iniciat aquest dimarts la campanya de sancions als vehicles de mobilitat personal (VMP) o patinets. Aquest pas es produeix després de més d'un mes amb una campanya informativa amb díptics i audiovisuals, als usuaris i usuàries d'aquests vehicles, per la qual cosa ara comença la campanya sancionadora per a fer complir les normes que recull l'ordenança de mobilitat i el codi de circulació.

L'Ajuntament de Manises recorda que està prohibit circular en direcció contrària, per voreres i zones per als vianants. A més, no està permés circular més d'una persona damunt del patinet així com circular utilitzant el mòbil o els auriculars. Les sancions poden arribar fins i tot als 500 euros en cas de conduir sota els efectes de les drogues i poden ser de 200 i 100 euros en altres casos.