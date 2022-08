El Memorial Democràtic de Vila-real implica els estudiants en la recuperació de testimoniatges de la Guerra Civil

La novena edició del Memorial Democràtic, un projecte amb el qual Vila-real vol aprofundir en el coneixement de la història democràtica local i el record i la dignitat de les víctimes de la guerra i la postguerra, impulsa el projecte 'Conta'ns la teua història', dirigit als alumnes de primer de batxillerat de Vila-real, amb la finalitat que siguen els joves els que donen veu a les històries de les seues famílies i dels seus avantpassats.

“Durant el primer trimestre del curs 2022/2023 s'impartiran xarrades en els instituts de la ciutat sobre aquesta temàtica i es durà a terme aquest projecte, amb el qual volem que siguen els propis estudiants els que ens compten, que investiguen i coneguen les vivències de les famílies de Vila-real, que van ser denominades perdedors de la Guerra Civil i que van patir el pes de la dictadura”, afirma la regidora de Cultura, Rosario Royo. El projecte compta amb dues categories: la primera, un treball de cerca, en el qual els alumnes hauran d'investigar i recuperar una història real de l'època de la Guerra Civil, i una segona categoria, que consistirà en l'elaboració d'un relat de ficció sobre aquesta mateixa temàtica. “Volem que els joves s'impliquen per a donar veu a aqueixos silencis quotidians, d'històries que han quedat silenciades o oblidades”, apunta Royo, qui afig que, encara que no es tracta d'un concurs literari com a tal, sí que es premiarà als participants amb alguns obsequis com un lot de llibres, un bo per al comerç local, diploma i la difusió del relat a través de xarxes socials.

El Memorial Democràtic de Vila-real compta en aquesta edició amb altres accions de recuperació de la memòria històrica, com el mural pintat per l'artista vila-realenca Paula Bonet en la façana del Museu de la Ciutat Casa de Polo, i que s'inaugurarà pròximament. També s'estan realitzant les visites guiades sobre la Guerra Civil a Vila-real. En aquest sentit, Royo ha anunciat que en breu s'instal·laran 12 tòtems que informaren sobre els llocs d'interés que conformen aquests recorreguts guiats sobre la contesa bèl·lica a Vila-real. La programació dels pròxims mesos es completarà amb la presentació del llibre Els 27 de Mauthausen, que tracta sobre 27 deportats de la Plana Baixa fins a aquest camp de concentració nazi.

“Mantenim la nostra idea de construir una societat pacífica en la qual el diàleg s'impose davant la violència, per això és important que els joves i la societat en general, coneguen el passat per a poder afrontar el futur amb una visió més àmplia”, conclou la regidora de Cultura, Rosario Royo.

Cal recordar que en matèria de memòria històrica, Vila-real també treballa en l'exhumació de la fossa de la Guerra Civil situada en el Cementeri Municipal. El departament de Cultura està a l'espera de l'informe de la Conselleria sobre l'exhumació d'aquestes restes, després de la recent visita realitzada per l'antropòleg forense de la Universitat de València Marcos Miquel, que treballa amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en el projecte d'exhumació de fosses de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament de Vila-real va iniciar els tràmits per a la localització de les restes de José Pla Pitarch, nascut a Vila-real, i de José Andreu Tello, natural de Múrcia, a petició de les seues famílies, en existir dades documentals que les seues restes podrien haver-se depositat en l'ossera construïda en 1983 en el Cementeri Municipal al qual es van traslladar les restes de morts en la Guerra Civil. Rosario Royo ha assegurat que “és un tema en el qual continuem treballant i ara estem a l'espera de l'informe per part de la Conselleria per a decidir els següents passos que haurem de donar amb la finalitat d'atendre la petició d'aquests familiars de desapareguts”.