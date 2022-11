El Ministeri retarda ara la inversió d’un milió d’euros al Castell de Sagunt a partir de l’estiu de 2023

De l’estiu de 2023 a la tardor de 2026 és el nou termini d’execució d’1,1 milions d’euros al Castell de Sagunt, inversió que ja era “imminent” en la primavera de 2021 durant l’última visita d’un Ministre de Cultura a la fortalesa saguntina.

Ara ha estat el secretari general de Cultura i Esport, Víctor Francos, qui ha visitat el castell junt a l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno i una representació municipal, on ha informat que s’invertirà un milió d’euros, procedent de Fons Europeus. Es preveu que les obres comencen a l’estiu de 2023 i finalitzen a la tardor de 2026. Esta actuació té com a objectiu restaurar el monument, de propietat estatal, però de gestió autonòmica, per a optimitzar la seua accessibilitat, rehabilitar determinades zones i millorar l’experiència de les persones que visiten el castell.

A l’acte també ha assistit el subdelegat del govern a la Comunitat Valenciana, Luis Felipe; els regidors i regidores de la Corporació Municipal Ana María Quesada, Guillermo Sampedro i Pepe Gil i la subdirectora general de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), Marta Hernández Azcutia.

Les principals qüestions que han explicat l’alcalde i el secretari general han sigut les modificacions de l’actuació a causa dels requisits per a incloure-la en el finançament dels fons europeus; el Pla Director del Castell, en l’actualització del qual s’està treballant actualment, per a detallar les característiques i modificacions del projecte; i la situació actual del projecte d’inversió i el que espera d’ell cada institució.

Moreno ha indicat que l’Ajuntament de Sagunt ha sigut “especialment reivindicatiu amb exigir, que no sols es facen actuacions puntuals per a evitar que caiguen trossos de muralla, sinó que hi haja una visió més àmplia. Ara per fi, el Ministeri està prop de començar una actuació més global, que incrementarà l’accessibilitat del monument, i que incrementarà l’experiència de les persones que visiten aquesta joia de la nostra història”.

El representant del ministeri afirmava que “farem una intervenció que canviarà en gran manera alguna de les fesomies del castell, són molts diners els que invertirem”. Respecte a les modificacions que ha tingut el projecte, Darío Moreno ha explicat que ha sigut a partir “de l’entrada en joc dels fons europeus, i això s’ha explicat de manera transparent per part del Ministeri”. En este sentit, ha indicat que el secretari general els ha transmés que la modificació del projecte perquè poguera entrar en els fons europeus ja s’ha resolt, “i ja estem parlant de la licitació de l’obra com a tal, la qual cosa és una bona notícia”.

A més, l’alcalde de Sagunt ha insistit que “pressionarem per a assegurar que les fases administracions es complisquen i eixos terminis avancen com deuen”. A més, ha remarcat que “necessitem un nou Pla Director i que este establisca que els diferents elements que s’afigen al monument tinguen concordança”, així com altres actuacions com per exemple “recuperar tota la zona del fòrum i la seua falta de museïtzació o també campanyes arqueològiques per a descobrir misteris històrics que encara guarda el monument”.

Crítiques de Compromís

Davant aquesta visita el regidor de Compromís, Pepe Gil, ha manifestat que la sensació de Gil és que es torna a repetir la mateixa situació de sempre amb un interlocutor nou: “una altra vegada venen a parlar-nos d’una actualització del Pla Director del Castell de l’any 2000 i una inversió d’un milió d’euros. Quantitat que considerem una burla després de tants anys i, per suposat, insuficient, més encara sabent que el Pla Director contemplava a l’any 2001 la necessitat d’invertir al voltant de 20 milions d’euros en el castell”.

El regidor i pròxim candidat a les eleccions municipals considera que “l’Estat torna a riure’s de Sagunt i del seu patrimoni”, pel retard de la intervenció fins al pròxim estiu.