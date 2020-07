Miramar, Piles, Bellreguard, Daimús i Guardamar s'uneixen per a demanar solucions a l'erosió de les platges

Els alcaldes de Miramar, Piles, Bellreguard, Daimús i Guardamar de la Safor han sol·licitat una reunió a Costes amb l'objectiu de trobar una solució definitiva al problema d'erosió de les platges al sud del port de Gandia.

Diversos representants dels municipis afectats per aquesta regressió de l'arena a les platges es van reunir dilluns passat, 20 de juliol, a Miramar per a buscar solucions conjuntes, així com dos membres de la plataforma veïnal Salvem els Platges del Sud.

“Amb aquesta reunió es fa patent la unió de tots els pobles per a fer front a un problema de tots i la necessitat que tenim urgent de tindre una solució real que portem anys buscant”, ha assegurat l'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró.