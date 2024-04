Morella comunica a Conselleria el seu rebuig a l’ampliació d'una subestació elèctrica perquè està “sobredimensionada”

L’Ajuntament de Morella es postula de nou en contra de projectes energètics plantejats al terme municipal. En esta ocasió es tracta de l’ampliació de la subestació transformadora de 400/132 kV situada a Fraiximeno, ja que el consistori entén que té un impacte molt agressiu sobre el territori per a l’avifauna, el sector primari i el veïnat d’esta zona. Per tant, l’administració es mostra en contra d’este i altres projectes que afecten negativament al territori i la gent que hi viu.

El text que l’ajuntament ha enviat a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori exposa els diferents motius de la seua postura. D’una banda, considera que l’ampliació està “sobredimensionada”, ja que els projectes d’ampliació dels parcs eòlics s’han reduït respecte dels inicials. També perquè en el projecte d’ampliació presentat per l’empresa Renomar apareixen futures línies d’evacuació fins esta subestació, la qual és una infraestructura col·lapsada per línies d’alta i molt alta tensió (MAT). A més, l’extensió física situa l’ampliació fins un barranc sense presentar cap estudi d’impacte ambiental sobre el mateix. Hi ha un altre projecte d’entrada de línies d’una altra empresa, per tant, els dos projectes plantejats no són compatibles.

D’altra banda, quan es va construir la subestació transformadora i la part annexada de Red Eléctrica de España (REE), la parcel·la no comptava amb les figures de protecció que té actualment. El projecte d’ampliació no presta atenció a les declaracions de Lloc d’Importància Comunitària (LIC), Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA), Red Natura 2000, sòl rural protegit, zona inundable i proximitat a un Bé d’Interés Cultural (BIC). A més, s’ha ignorat al veïnat de la zona que viu a escassos metres de la infraestructura, així com als camps i explotacions, i l’afecció que esta té per a la salut. L’estudi sobre els camps electromagnètics s’ha fet només de la zona ampliada i no suma la ja existent. Tot i això, en alguns punts supera els paràmetres que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

També argumenta que no s’ha informat del projecte als propietaris i propietàries dels terrenys afectats, així com a altres entitats com la Confederació hidrogràfica de l’Ebre o Electra Energia, la qual té una línia ubicada en la zona afectada. El consistori considera que duplicar els transformadors augmentarà la contaminació acústica, la qual és ja molt elevada i molesta directament el veïnat del mas de Fraiximeno.

Finalment, l’Ajuntament de Morella ha annexat un document de la Generalitat Valenciana signat el 22 d’agost de 2017, en el qual consta que esta ampliació està obligada a fer un estudi d’impacte ambiental.

L’alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha explicat que “estem en contra de qualsevol projecte que s’instal·le al terme municipal i no tinga en compte les característiques del territori i la gent que l’habita” i ha afegit que “esta ampliació, així com les línies MAT projectades i l’ampliació del parc eòlic de Torremiró afecten directament el veïnat i la seua activitat diària i econòmica. Els projectes energètics han de ser a petita escala, respectuosos amb el territori i la nostra gent i, sobretot, que siguen útils per a les persones d’ací, no per a les grans empreses externes”.