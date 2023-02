Oliva rep 3,7 milions del Pla de Barris de la Generalitat per a regenerar l'entorn de la zona de l'Institut Vell

El Vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer, han mantingut una reunió amb veïnes i veïns de la localitat per a explicar-los el projecte que regenerarà l'entorn residencial de la zona de l'Institut Vell, gràcies a les ajudes de rehabilitació de Barris dels fons europeus Next Generation.

El cost total d'aquesta actuació, que millorarà l'entorn de 359 habitatges, ascendeix a quasi 5,4 milions d'euros. D'ells, 3,7 milions procediran dels Next Generation, corresponent 3.545.929 euros al Ministeri d'Agenda Urbana i 199.282 euros a la Generalitat. A més, l'Ajuntament d'Oliva aportarà 1.125.396 euros i 529.065 els particulars.

El vicepresident ha explicat que la regeneració urbana de la zona Institut Vell d'Oliva “forma part d'una sèrie d'actuacions que suposen la major inversió en matèria de rehabilitació i regeneració urbana de tota la història de la Generalitat Valenciana”. El Pla de Barris, amb un finançament total de 142,8 milions d'euros, “possibilitarà que 359 famílies d'Oliva vegen millorada l'accessibilitat al seu barri i, per consegüent, la seua qualitat de vida”.

A més, Héctor Illueca ha agraït “l'esforç realitzat pel consistori i l'equip tècnic per a convertir en realitat un projecte molt rellevant per a la població”.

Per part seua, l'alcaldessa ha destacat la importància d'aquestes ajudes per a invertir en “habitatges de més de 50 anys, que estan envellides i que requereixen instal·lacions que faciliten l'accessibilitat i l'eficiència energètica”.

Així mateix, ha mostrat la seua satisfacció per la trobada celebrada amb els veïns en el qual se'ls ha concretat quines actuacions i elements es poden acollir a aquestes subvencions.

En la trobada han estat acompanyats pel secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, la regidora de Gestió i Disciplina Urbanística, Ioana Sintimbrean i representants dels grups polítics municipals.

Les actuacions previstes en els edificis d'Oliva són, principalment les següents: aïllament tèrmic en cobertes i façanes, substitució de fusteries amb pont tèrmic i doble/triple envidrament, producció d'ACS mitjançant aerotèrmia, instal·lació de plaques fotovoltaiques per a la producció d'energia elèctrica, sistemes de regulació i control de la climatització, ventilació mecànica amb recuperador de calor, il·luminació tipus LED i reparació d'elements estructurals.

Quant a les obres de regeneració urbana, es preveu un redissenye de zones per a permetre prioritzar les àrees d'estada i compatibilitzar les maneres de desplaçament, tractant de compensar la diferència de pes entre la mobilitat privada motoritzada i la resta de mitjans de transport alternatius. També s'instal·larà mobiliari urbà, elements de protecció solar i es renaturalitzaran espais amb la plantació d'espècies arbòries autòctones.

A més, es modificarà l'actual xarxa de sanejament substituint l'existent i instal·lant una xarxa separativa per a aigües pluvials, s'enterrarà l'actual línia aèria d'enllumenat i se substituirà l'actual xarxa de proveïment d'aigua potable.

Ajudes

Aquest conjunt d'inversions sorgeix de la convocatòria per a la concessió de les ajudes del programa d'actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026 Next Generation.

Aquesta convocatòria es destina al finançament d'actuacions integrals de regeneració urbana, incloses obres de rehabilitació en edificis d'ús predominant residencial i habitatges, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins dels denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP).

La signatura d'acords bilaterals amb 23 municipis de la Comunitat Valenciana suposa destinar un total de 142.848.665 euros a la rehabilitació de barris vulnerables per al període 2022-2026, la qual cosa millorarà la situació dels residents de 7.158 habitatges. Aquests protocols estaran en vigor fins al 30 de juny de 2026.

D'altra banda, en aquesta trobada també s'ha parlat d'altres inversions de la Vicepresidència Segona en el municipi com són, per exemple, les àrees de regeneració urbana del nucli antic i del centre històric. Aquestes actuacions suposen per a Oliva una inversió pública total de 5,73 milions d'euros.