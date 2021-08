Ontinyent duplica en dos anys el número de gestions online realitzades pels ciutadans a l'ajuntament

L’Ajuntament d’Ontinyent ha duplicat en sis mesos de 2021 la xifra total de gestió de rebuts, certificats i volants online aconseguida en 2019 amb la plataforma digital ‘La meua carpeta’ posada en marxa des del consistori per facilitar la gestió telemàtica de rebuts, volants d’empadronament o certificats, entre altres qüestions.

Les xifres mostren un notable augment de les principals gestions, fins al punt que només al primer semestre de 2021 ja s’han superat les descàrregues en document pdf d’aquestes respecte a tot l’any previ a la pandèmia. Així, s’ha passat de 4.129 rebuts a 7.009; de 264 a 2.188 certificats; i de 2.200 a 3.431 volants pdf; per a un total de 12.628 d’estes tres gestions online al primer semestre d’enguany, front a les 6.593 de 2019. Les persones usuàries úniques de la ‘Carpeta Ciutadana’, que en 2019 eren poc més de 3.000, arriben ja a les 4.347 enguany.

La regidora de Govern Obert, Modernització i Transparència, Natàlia Enguix, destacava que l’impuls donat a l’administració electrònica “permet estalviar temps i recursos a la ciutadania, i atendre millor als reptes que tenim en la gestió del dia a dia en la nova realitat on hem de seguir actuant contra la covid-19”, assenyalava. Enguix explicava que “ja en 2020, vam tenir un important augment de l’ús de la Carpeta Ciutadana, on al conjunt de l’any es van realitzar més de 18.000 descàrregues de les principals gestions. Enguany, només en sis mesos, s’han superat molt amplament les 12.000, el que fa pensar que a finals d’any podríem estar, com a mínim, prop de triplicar les xifres de 2019”, afegia.

La regidora recordava a la 'Carpeta Ciutadana' s’accedeix amb el certificat digital, DNI electrònic o presencialment en el punt d’Informació Ciutadana de l’Ajuntament demanant l’usuari i la contrasenya. Des d’aquesta pàgina web es poden obtindre volants i certificats d’empadronament per descarregar en pdf en tres idiomes (valencià, castellà i anglés) així com gestionar els rebuts (domiciliacions, multes i pagaments).

A més, Enguix destacava que amb la Carpeta Ciutadana es “faciliten tràmits molt demandats per la ciutadania de manera gratuïta i ràpida i l’accés a la informació sobre els rebuts, al estar connectat amb la passarel·la de pagament, permet pagar de manera segura mitjançant aquesta plataforma digital”, explicava. De la mateixa manera, Enguix remarcava el bon treball del Departament d’Informàtica de l’Ajuntament amb la gestió de la ‘Carpeta Ciutadana’ i recordava que el pressupost per millorar l’atenció a la ciutadania tant presencial com telemàtica, és d’una inversió de 165.000 euros que aniran destinats a l’agilització de la gestió interna, l’impuls i la renovació de l’APP de l’Ajuntament i la millora de la web municipal.