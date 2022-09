Ontinyent executa la primera fase del projecte Camins Escolars Segurs per fomentar que l’alumnat vaja a peu a escola

L’Ajuntament d’Ontinyent està finalitzant l’execució de la primera fase del projecte ‘Camins Escolars Segurs’, amb el que s’impulsa la creació d’itineraris segurs per fomentar que l’alumnat vaja a peu a l’escola. Es tracta d’una iniciativa aprovada pel Consell de Medi Ambient a proposta del col·lectiu ‘Ontinyent en Bici’, i posada en marxa per les regidories de Sostenibilitat, Educació i Educació Viària per tal de desenvolupar una xarxa d’itineraris segurs als centres educatius.

El pla de treball ha inclòs a la primera fase la participació de sis col·legis de primària: La Solana, Bonavista, La Milagrosa, Santa María, Lluís Vives i La Pureza de María, amb ajuda de la Generalitat Valenciana, i està contemplant actuacions com ara la col·locació de banquets i taules, senyalització horitzontal dels recorreguts més segurs, o creació de zones d’estacionament específic per a bicicletes i patinets, entre d’altres. La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, destacava que “la promoció d’una xarxa d’itineraris segurs per desplaçar-se de manera segura i autònoma des de casa a l’escola ens ajudarà a afavorir una mobilitat sostenible, saludable i segura dels i les escolars, implicant a totes i tots: professorat, AMPES, alumnat, Ajuntament i veïnat”.

Després de finalitzar esta actuació tindrà lloc una segona fase que està actualment en estudi, que estendrà el pla als col·legis Martínez Valls, Vicente Gironés, Carmelo Ripoll, la Concepció i Sant Josep, a més del Conservatori Professional de Música. Esta segona fase comptarà amb una subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de 29.250 euros, el 50% del cost total.