Ontinyent finalitza la demolició dels habitatges de la Cantereria, pas previ per al futur parc inundable del riu Clariano

Les obres de regeneració arquitectònica de la zona de la Cantereria d’Ontinyent han fet un nou i destacat pas. La demolició dels habitatges en perill d'inundació en situacions com la viscuda amb la DANA de 2019 ha finalitzat, deixant pas a una gran superfície on va a crear-se un parc inundable. L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, visitava la zona acompanyat pels regidors de Territori i Serveis Municipals (Óscar Borrell i Jordi Vallés), i diversos tècnics municipals i de l’obra, destacant aquest avanç “en un projecte ambiciós i complex d’executar, en el que venim treballant els últims anys”.

Després de l’adquisició de les vivendes i d’iniciar els treballs d’estabilització del talús existent, tant el el tram on estarà el nou parc com en la zona on continuarà havent cases, s’ha procedit a demolir els habitatges prèviament adquirits, una demolició que s’ha fet en dues fases. Jorge Rodríguez explicava que “finalitzar les demolicions era necessari per poder completar la creació del mur d’escullera que estabilitza el talús, ara el que resta es aprovar el projecte del nou parc i començar aquest tram final de l’actuació”. En total, la inversió global del projecte és de 4 milions d'euros, que cofinancen l’Ajuntament i la Conselleria d'Habitatge.

El primer edil apuntava que s’espera aprovar el projecte abans de la tardor per poder posar-lo en marxa en l’últim trimestre de l’any, i que al primer semestre de 2024 la zona puga estar ja adequada. Cal recordar també que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer construirà una passarel·la que comunicarà les dues ribes del riu, obra per a la que hi ha destinada una partida de 600.000 euros i de l'execució de la qual s'encarregarà l'empresa pública Tragsa.