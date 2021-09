Ontinyent impulsa itineraris culturals vinculats a la II República, la Guerra Civil i la repressió franquista

L’Ajuntament d’Ontinyent ha obtingut una subvenció de prop de 17.900 euros de la Diputació de València per posar en marxa un projecte d’itineraris de la Memòria Democràtica a la ciutat, que es posarà en marxa en breu i que inclourà 3 recorreguts i 15 punts informatius.

La regidora responsable d’esta àrea, Sayo Gandia, ha explica que “es tracta d’un projecte posat en marxa amb la voluntat de seguir impulsant la recuperació de la memòria democràtica d’Ontinyent, un treball que ha estat ja reconegut en diverses ocasions per la Generalitat i la Diputació de València. En esta ocasió comptem amb una subvenció de la Delegació de Memòria Democràtica de la Diputació que pràcticament cobreix el cost de la totalitat del projecte. Podrà ser utilitzat tant per veïnat en general i visitants com pels centres educatius, com a un recurs didàctic molt interessant que a més posarà en valor una quantitat destacable de béns patrimonials de la ciutat”, afegia.

En concret, el projecte planteja la creació d’un itinerari cultural i educatiu per distints espais urbans i edificis de la ciutat que destaquen per haver acollit esdeveniments de rellevància local i elements històrics singulars en el període comprés entre l’inici de la Segona República i els primers anys de la dictadura franquista. La proposta dels itineraris consta de 15 punts informatius, distribuïts pel nucli urbà d’Ontinyent, en els quals trobarem els corresponents elements que inclouran notes breus d’informació històrica i la possibilitat d’accedir mitjançant un codi QR a la informació ampliada en un lloc web. Els diversos continguts explicatius es complementaran amb fotografies i documents de l’època.

El projecte també contempla l’edició de fullets i un apartat a la web de l’Ajuntament amb tots els continguts del mateix. La distribució de les diferents parades o punts informatius, permetrà elegir als usuaris entre 3 recorreguts possibles, dividits segon el període històric del seu interés: ‘1931-1936 Entre el progrés i la tradició. Els primers anys de la Segona república’; ‘1936–1939 Revolució i guerra. Espais i fets de la Guerra civil’; i ‘1939–1942 La dura postguerra. Els espais de la repressió franquista’.

Entre els elements singulars que es localitzaran estaran les antigues seus sindicals i polítiques, instal·lacions educatives i culturals, hospitals militars i centres sanitaris, fàbriques i indústria de guerra, presons i espais de repressió i els diversos refugis antiaeris construïts durant el període de conflicte bèl·lic. La redacció del projecte ha sigut encomanat a l’historiador Àngel Cambra, membre de la comissió per la memòria democràtica, que serà l’encarregat de la recerca de la informació als diferents departaments de l’Ajuntament com són arxiu i arqueologia. Una vegada estiga finalitzada la redacció del projecte, aquest serà presentat a la comissió per la memòria democràtica.