Ontinyent licita la demolició dels habitatges expropiats del barri de la Cantereria per fer l’espai inundable

L’Ajuntament d’Ontinyent ha tret a licitació per 279.171 euros la fase final de demolició d’habitatges dins del projecte de regeneració de la zona de la Cantereria, fase que inclou les vivendes (majoritàriament propietat d’entitats bancàries) que han hagut de ser expropiades.

El regidor de Territori, Óscar Borrell, explicava que “es completa un procés que no ha estat fàcil, ja que alguns propietaris, la majoria bancs, tenien causes pendents relacionades amb pagaments i s’ha hagut de recórrer a les expropiacions per a poder avançar. Per aquest motiu es va dividir la demolició en dues fases, ja hem pogut adquirir les que faltaven i ara per fi podem licitar la segona fase i completar l’actuació”, assenyalava.

En concret, les obres que han eixit a concurs públic comprenen la zona “B” d’actuació, que compren els edificis de les parcel·les 153, 169, 171, 173, 175, 177, 185, 187, 189 i 19, amb una superfície total en planta de 1759 metres quadrats de parcel·les en sol urbà i una superfície construïda de 3.194 metres quadrats. Les ofertes es podran presentar fins la mitjanit del 23 de febrer, i una volta adjudicades les obres tindran un termini d’execució de 75 dies.

A més a més, cal recordar que s’han executat els enderrocs de la primera fase i que continuen avançant a bon ritme les obres de contenció del talús de la part posterior dels habitatges. El regidor també recordava el fet que s’haja donat solució residencial a totes les persones que vivien en la zona, a les que s’ha subvencionat amb fins a 15.000 euros l’adquisició de les seues noves vivendes, xifra afegida al pagament de la taxació dels habitatges que s’els ha comprat per a ser enderrocats.

D’altra banda, cal recordar que, el Consell de la Generalitat va aprovar fa unes setmanes un augment del 33% de la subvenció prevista en 2023 per a la Regeneració Arquitectònica de la zona de la Cantereria d’Ontinyent, que passa de 600.000 a 800.000 euros, el que permetrà fer front a l’increment de preus als materials i costos d’obra registrat en el sector de la construcció. Per tant, la subvenció autonòmica global passe de 1,8 a 2 milions d’euros dins d’esta actuació de regeneració urbana i mediambiental, que entre altres coses permetrà evitar situacions de risc per a les persones com les viscudes durant la DANA de setembre de 2019.

Borrell explicava que després dels enderrocs i la consolidació del talús es duran a terme les obres del parc inundable pròpiament dit, tot recordant que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer construirà una passarel·la que comunicarà les dues ribes del riu, obra per al que ja hi ha destinada una partida de 600.000 euros i de l’execució dels quals s’encarregarà l’empresa pública Tragsa. En total, la inversió global del projecte és de 4 milions d’euros, que cofinancen Ajuntament, Generalitat, Govern d’Espanya i que també compta amb fons europeus (Feder) a través de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat EDUSI.