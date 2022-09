Ontinyent posa en marxa un grup d’ajuda a familiars i persones properes a un suïcidi pioner a la Comunitat Valenciana

L’Ajuntament d’Ontinyent va a posar en marxa al mes d’octubre un grup d’ajuda a familiars i persones properes a casos de suïcidi consumat. Es tracta d’una iniciativa pionera a la Comunitat Valenciana i que s’inclou a les accions del Pla Municipal de Prevenció del Suïcidi, dins del qual hi haurà tres noves xerrades a les properes setmanes.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha presentat el nou grup d’ajuda acompanyat per la regidora de Política per a les Persones, Paula Soler, i la tècnica d’ADIEM Inma Barberá, i explicava que aquest grup “és un pas més dins de l’atenció que venim prestant des d’abans de la pandèmia per atendre esta problemàtica, un tema incòmode però que és una realitat, ja que el suïcidi és la primera causa de mort no natural a la ciutat”.

El primer edil explicava que l’atenció al suïcidi “està molt protocolaritzada a nivell clínic, però hi ha altres vessants en les que volíem aprofundir. Una ha estat la prevenció, altra la sensibilització, i faltava atendre a les persones que han viscut esta situació en proximitat i ajudar-les a fer-li front”, manifestava.

Paula Soler recordava en aquest sentit que dins del Pla Municipal “hem dut a terme accions com la formació de figures professionals claus; la creació d’un reglament d’actuació municipal; l’elaboració d’un protocol per als mitjans de comunicació; i l’organització de xerrades tant per a l’estudiantat com per a la població en general. Amb aquest nou grup volem que totes i tots tinguen l’oportunitat de rebre ajuda després de patir un cas de suïcidi consumat al seu entorn proper”, explicava.

Així, des d’aquest dijous 8 de setembre ja s'ha iniciat el procés de passar pel sedàs les persones que vulguen entrar al grup, que es posarà en marxa en octubre amb un total de 12 places, reunint-se quinzenalment en sessions d’aproximadament 60 minuts, i que estarà atés per psicòlegs i psicòlogues amb la màxima confidencialitat. Per afegir-se caldrà posar-se en contacte amb el departament municipal de Serveis Socials, amb el departament de salut mental de l’Hospital d’Ontinyent, o amb l’associació ADIEM.

Inma Barberá, la tècnica d’ADIEM encarregada de coordinar aquest grup, explicava que “el grup serà un grup dirigit, i no d’ajuda mútua. No és molt nombrós per poder oferir l’atenció més personalitzada, desmitificant idees al voltant de la problemàtica i ajudant a gestionar emocions”. Barberá puntualitzava que per formar part del grup no és excloent el temps que haja passat des del succés, ni tampoc no ser familiar de primer grau.

Per altra banda, a la presentació als mitjans s’avançava la celebració al mes de setembre de tres noves xerrades sobre prevenció de la conducta suïcida als centres cívics i CIM, reprenent les que ja es van dur a terme en juny i juliol sobre salut mental. Estes noves xerrades tindran lloc el 14 de setembre al CIM de Sant Rafel; 20 de setembre al Centre Cívic del Llombo; i 29 de setembre al Centre Cívic de Sant Josep.