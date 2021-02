Ontinyent presenta la major obra d’enginyeria hidràulica de la ciutat: el nou col·lector general d’aigües

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha presentat les obres que invertiran més de 4’7 milions d’euros en la substitució del col·lector general d’aigües de la ciutat, la major obra d’enginyeria hidràulica mai feta al terme, que suposarà crear un nou traçat de 2’2 quilòmetres que s’allunyarà al màxim del recorregut del riu Clariano.

Jorge Rodríguez destacava la “necessitat” d’una actuació d’una magnitud tal que ha fet necessària la col·laboració amb l’Ajuntament d’entitats com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer; la Diputació de València; EGEVASA; l’Entitat de Sanejament i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, qui aporta els fons a les obres. Una actuació “que era necessària feia temps, però que es va fer més urgent després de la DANA de 2019”. El traçat actual del col·lector discorria pel lateral del Clariano, però a causa de l’erosió es va apropar al llit del riu fins a discórrer en gran part dins d’ell. Es tracta d’una canonada de més de 30 anys d’antiguitat protegida amb formigó, l’estat de la qual es va agreujar després de la DANA amb múltiples trencaments i obstruccions que van aplegar a impedir l’entrada d’aigües residuals a l’estació depuradora.

Des de l’empresa pública EGEVASA, que executarà les obres, el Director de l’Area d’Aigües Residuals, Javier Viana, donava detalls d’una actuació “de gran envergadura”, que suposarà allunyar al màxim el traçat del col·lector del llit del riu, passant dels 2’75 kms actuals a 2’2 kilòmetres, amb una canonada de PVC de 800 mil·límetres de diàmetre, amb una major protecció que inclou reforços amb formigó i sorres; la dotació de 45 pous registrables i 5 sobreeixidors; així com diferents obres de restauració i protecció del llit. L’obra ja compta amb totes les autoritzacions necessàries, estant-se pendent de la tramitació ambiental per part de la Conselleria per començar l’obra, amb un termini d’execució de 24 mesos.

11 milions d’euros en actuacions a l’entorn del riu

Jorge Rodríguez recordava que de manera prèvia a esta intervenció ja es va dur a terme altra de manera urgent per restablir l’arribada d’aigües a la depuradora, que ja van suposar una inversió de 1’2 milions d’euros. Ara, la substitució de la canonada per valor de 4’7 milions suposa una segona fase de la intervenció que es veurà seguida d’una tercera amb altres 1’2 milions d’euros per donar una solució definitiva a la canalització procedent d’Agullent fins a la depuradora. 7’2 milions d’euros de fons autonòmics als que l’alcalde recordava que cal també sumar els 3’4 milions aportats des de la Vicepresidencia Segona de la Generalitat Valenciana per a la conversió de la zona d’habitatges de la Cantereria en un parc fluvial; i els 600.000 euros també de fons autonòmics que permetran protegir el Molí Descals, un edifici datat de l’any 1415 i catalogat com a Bé de Rellevància Local.

En total, una inversió de més de 11 milions d’euros en actuacions als propers anys a l’entorn del riu Clariano, “un conjunt d’intervencions en les que volem agrair la implicació de totes les entitats i administracions que hi participen, i que van a suposar una important millora funcional que ens evitarà problemes en futurs episodis de pluges torrencials però també una important millora paisatgística”, concloïa l’Alcalde d’Ontinyent.