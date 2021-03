Ontinyent és la segona ciutat d'Espanya amb la taxa de delinqüència més baixa

Ontinyent és la segona ciutat de més de 30.000 habitants més segura d’Espanya. Així s’exposa a l’últim informe de balanç de la criminalitat del Ministeri de l’Interior, on consta que els 694 delictes i faltes registrats en 2020 a la ciutat, equivalents a 19’4 per cada 1.000 habitants, són la segona millor xifra en tot l’Estat, sols superada pels 17’2 de Teruel, i per davant de les altres 250 ciutats d’estes característiques a Espanya.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava que estes dades oficials “s’han de valorar amb prudència, però són positives i no són producte de la casualitat, sinó que són fruit especialment de la coordinació i l’esforç dels diferents cossos policials, Policia Local, Nacional i Guàrdia Civil; a més de mostrar l’encert de la inversió municipal en seguretat. Amb tot, no hi ha que caure en cap tipus de triomfalisme, sinó seguir treballant per continuar mantenint i millorant estos resultats”, assenyalava.

En aquest sentit, el regidor de Policia Local, Pepe Gandia, ha recordat l’aposta específica per la seguretat al disseminat posant en marxa un Pla de Xoc que va suposar una inversió de 500.000 euros en material i hores extra. Gandia, també recordava que en esta legislatura s’ha renovat la flota de vehicles (apostant a més pels híbrids i elèctrics); s’ha millorat la resposta a emergències amb el sistema de radiocomunicacions TETRA; s’han adquirits càmeres de seguretat portàtils per als i les agents; dos drons d’última generació que també són emprats pels agents en tasques de vigilància; així com altres elements com un nou etilòmetre, un dispositiu drogotest o un sonòmetre.

Des del Govern d’Ontinyent s’ha incidit en què “tot i no tenir les competències, els ajuntaments també poden fer polítiques que afavorisquen la seguretat, i anem a seguir treballant per millorar i afavorir la cooperació entre els diferents cossos que actuen a Ontinyent, que dia rere dia demostren un esforç i eficàcia que són tota una garantia per als nostres veïns, veïnes i visitants”, concloïen.