La Policia Nacional forma al personal sanitari de l'Hospital de Xàtiva davant l'increment d'agressions de pacients

La direcció de l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha demanat la col·laboració de la Policia Nacional per a formar als seus professionals sanitaris en tècniques de defensa personal davant l'increment d'agressions per part de pacients.

Durant dos dies més de quaranta professionals de la salut de l'Hospital de Xàtiva reben formació en autodefensa i protecció personal a través d'un taller pràctic del Grup de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional de Xàtiva.

La direcció de l'Hospital ha procedit també a ampliar la seguretat interna d'àrees com a Psiquiatria i Urgències generals, els professionals de les quals són els que han denunciat major nombre d'agressions en les últimes setmanes. No obstant això s'ha considerat també, la necessitat d'oferir als professionals formació específica en autoprotecció per al maneig dels pacients agressius.

La finalitat d'aquesta Jornada formativa és facilitar instruments als professionals per a poder afrontar aquestes situacions sense recórrer a maniobres molt agressives que puguen alterar més l'estat de l'agressor. Es tracta doncs de poder reduir o immobilitzar a un agressor produint el mínim mal possible mentre arriba l'ajuda externa si el requereix la situació.