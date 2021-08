Protesta contra els festejos taurins d'Alfafar i per la protecció de la infància

Al voltant de mig centenar d'activistes es van concentrar dissabte passat a les portes de l'Ajuntament d'Alfafar demanant que els festejos taurins "mai tornen al poble i es protegisca les xiquetes i xiquets d'aquesta violència explícita tal com recomanen els màxims experts".

Convocats per la plataforma antitaurina d'Alfafar van cridar consignes com "ja n'hi ha prou de maltractament animal", "això no és art, els xiquets al parc", "la tortura no és cultura", "vergonya em dóna la festa nacional" o "visca Espanya antitaurina". La concentració va comptar amb el suport i la presència de Unides Podem i Compromís, formacions que des de l'oposició han defensat la protecció animalista en la localitat; també van acudir altres col·lectius animalistas de diverses localitats amb cartells amb fotos del bou embolat en els quals es podia llegir "Ni un euro a les festes cruels" o "La tortura com a diversió la vergonya d'un poble".

Diego Nevado Martínez, responsable de la plataforma indica que és la quarta vegada que acudeixen a realitzar aquest tipus de protestes. "És una vergonya que en ple segle XXI encara es continuen permetent i subvencionant amb diners públics atrocitats com el bou embolat, bou en corda o la cagada del mans que consisteix a apostar on caga un animal i guanyar 1.000 euros, sospitem que subministrant laxant. El PP sempre ha mostrat el seu suport al lobby taurí sense pensar en cap moment en el tremend sofriment animal demostrat en informes de AVATMA que és una associació que reuneix més de 500 veterinaris i no entenem com el PSOE mira per a un altre costat i no es posiciona votant en contra a pesar que a Gijón els socialistes han prohibit les corregudes de bous fent unes contundents declaracions que és maltracte animal impropi del segle en el qual estem, esperem que algun dia tots dos partits evolucionen i consideren als animals i a la infància importants a Alfafar deixant a un costat els temes polítics ja que el primer és benestar de tot ser sintiente i la dignitat d'un poble".

En el manifest llegit pel responsable de la plataforma indiquen que la violència mai hauria de tornar a aquest poble ni les subvencions milionàries que rep la tauromàquia a nivell nacional i que només a Alfafar ja són de 9.000 euros vulnerant segons el parer de la plataforma els drets de la infància, segons va difondre l'organització internacional AnimaNaturalis després d'una investigació només a la Comunitat Valenciana els festejos taurins costen 37 milions d'euros.

Protecció al menor

Els impulsors de la protesta recorden que l'article 70 de la llei 26/2018, de la Generalitat Valenciana, "no deixa cap gènere de dubtes": "Les persones menors d'edat no podran participar ni assistir a competicions esportives o espectacles el reglament dels quals contemple la producció de danys físics o psíquics sobre persones o animals o puguen implicar riscos per a la salut o seguretat del menor".

Afigen que el comité de drets del xiquet de l'ONU va instar a Espanya en 2018 a allunyar als menors de la violència de la tauromàquia per considerar-ho inadequat per a la seua estabilitat emocional i des de la plataforma demanen que es complisca la llei de protecció de la infància de la Comunitat Valenciana i les recomanacions dels màxims experts".