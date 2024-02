PSPV i Compromís signen el 'Pacte de l'Olivar' a Alaquàs per donar estabilitat al govern municipal

Els líders del PSPV i Compromís a Alaquàs, Toni Saura i Marta Murciano respectivament, han signat aquest dijous el 'Pacte de l'Olivar', l'acord per a la constitució d'un govern de coalició a Alaquàs. A l'acte, que ha tingut lloc a la Casa de la Dona de l'edifici l'Olivar han assistit també regidors i altres persones properes a ambdues formacions, després de la signatura els dos representants han posat davant l'arbre que dona nom a l'acord.

Toni Saura ha mostrat la seua satisfacció per un acord que “de segur beneficiarà a les nostres veïnes i veïns, dotant d'estabilitat al govern i permetent que es continuen duent a terme polítiques progressistes, pensades amb i per a les persones vivim a Alaquàs”. Saura ha valorat molt positivament l'actitud mostrada per part de Compromís per Alaquàs per arribar-hi a una entesa.

El document recull tant la futura organització del nou govern com les línies d'actuació i principals mesures que portarà a terme el mateix, així les dues regidores del grup Compromís s'incorporaran al govern municipal assumint a regidoria de cultura, patrimoni i participació ciutadana, i la de parcs i jardins, agricultura i horts urbans

D'acord amb el text subscrit, Marta Murciano assumirà la regidoria de cultura, patrimoni i participació ciutadana i, Yasmina Pérez la regidoria de parcs i jardins, agricultura i horts urbans. Igualment, Marta Murciano s'incorporarà a la Junta de Govern. D'altra banda, l'empresa pública ALEM comptarà amb una conselleria delegada mancomunada per dues persones: una en representació del PSPV i una altra per part de Compromís.