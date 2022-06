El PSPV es queda sol defensant la reestructuració sanitària de l’Hospital d’Ontinyent en estiu

El PSPV s’ha quedat com a única formació que ha defensat la reestructuració sanitària per a l’estiu que ha presentat la Conselleria de Sanitat Universal i que suposa el tancament de la planta de medicina interna de l’Hospital d’Ontinyent.

Després de les crítiques sorgides per part de La Vall ens Uneix, Compromís i PP, la reacció del departament va ser habilitar una unitat d’hospitalització per a atendre els i les pacients que necessiten atenció integral no quirúrgica a partir de l’1 de juliol i durant el període estival. No obstant aquest s’ha considerat insuficient i per això s’ha convocat una protesta ciutadana aquest mateix dimarts a la vesprada a Ontinyent.

Davant aquesta situació el PSPV ha emés un comunicat en el qual ha defensat les mesures assegurat que no és “ni una retallada, ni una mala gestió”, i ha lamentat “els atacs i les manipulacions interessades de certs sectors llançades com a cortines de fum per amagar els seus problemes”.

Aquest dilluns, 27 de juny, els alcaldes de la comarca es reunien a la seu de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida amb la gerent del Departament de Salut, Margarita Llaudes, per conèixer els detalls de com quedarà el funcionament de la planta de medicina interna de l’hospital d’Ontinyent durant l’estiu. Segons es va transmetre, el servei no es tancarà ja que quedarà un metge de servei durant els matins i la resta es completarà amb l’assistència del centre de Xàtiva.

Expliquen que “aquesta circumstància està motivada per l’absència de facultatius disponibles per a cobrir els torns de vacances del personal habitual malgrat la disponibilitat pressupostària de la Generalitat per a assumir-hi les nòmines i l’obertura amb suficient antelació de les borses de contractació”. Per tant alerten que “qui afirma que es tracta d’un tancament, menteix; qui confon la medicina familiar dels centres de salut amb la medicina interna d’un hospital, menteix; qui ha inclòs en aquesta situació els centres de salut locals, menteix; qui intervé en nom dels alcaldes de la Vall d’Albaida sense haver-hi dialogat abans amb ells, menteix; qui parla de retallades quan hi ha pressupost suficient, menteix”, segons el secretari de Comunicació de l’executiva comarcal, José M. Beneyto.

Igualment, el responsable de Relacions institucionals dels socialistes, Vicent Gomar, amb el suport dels alcaldes reunits transmetia a Margarita Llaudes “la confiança absoluta en els criteris tècnics fixats per a reduir molèsties a la ciutadania i optimitzar els recursos disponibles”.

Crítiques de La Vall, Compromís i PP

La formació comarcalista La Vall Ens Uneix per la seua banda ha acusat a la Conselleria de Sanitat de traslladar a la costa els metges que falten a les comarques d’interior. Així subratllen que el Pla d’Estiu Sanitari anunciat per la Conselleria, “contempla una inversió de 69 milions d’euros, la contractació de més de 7.000 professionals i el reforç a 56 centres sanitaris de la costa”.

Lamenten que “fer anuncis com aquest mentre a l’Hospital d’Ontinyent lleven atenció en medicina interna i damunt plantejar que siguen els ajuntaments els qui paguen el trasllat dels pacients, com feia la gerent del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent aquest dilluns en una reunió amb els ajuntaments afectats, és una autèntica vergonya i una falta de respecte al veïnat de les localitats afectades”.

Per a La Vall Ens Uneix, aquest plantejament de fer prevaldre la costa sobre l’interior “ens fa preguntar-nos si els partits que governen la Generalitat detesten als municipis d’interior amb mesures que clarament van a favor del seu despoblament”.

Per la seua part el portaveu de Compromís, Nico Calabuig, ha manifestat que “és urgent que, una vegada detectades les mancances de personal que té l’Hospital, des de la Conselleria de Sanitat es posen en marxa tots els mecanismes al seu abast per a buscar els i les professionals i incentivar la seua arribada o continuïtat”. Entén que “s’han de contemplar totes les mesures possibles per tal de garantir una dotació suficient de professionals que presten els serveis propis del centre hospitalari en qualsevol època de l’any. I sobretot, cal tindre molt clar que una situació de dificultat per a cobrir les vacances del personal no hauria de resoldre’s per part del Departament de Salut amb el tancament d’un servei, encara que siga de manera temporal”.

Finalment el PP afirma que “la conselleria ens ha posat un pegat al que és en majúscules una altra retallada de serveis sanitaris a Ontinyent”. Així afirmen que en realitat “es crearà una UCE a càrrec exclusivament d’Urgències, que seran els responsables de les decisions a prendre sobre diagnòstic, tractament i evolució i o destí dels malalts ingressats”.