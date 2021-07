Rafelbunyol retira a Franco els títols d'alcalde honorari i de fill predilecte

L'Ajuntament de Rafelbunyol ha aprovat la retirada al dictador Francisco Franco dels títols d'alcalde honorari i de fill predilecte de la localitat. Mitjançant una declaració institucional realitzada aquest dimecres en el ple municipal, tots els grups municipals han aprovat aquesta retirada d'honors que estaven en vigor des de 1946.

L'acta de declaració d'honors al dictador s'ha localitzat gràcies a les investigacions respectives que han estat realitzant dos ex regidors d'aquest Ajuntament, qui fóra portaveu del PSPV, José Martínez Borrás, i qui fora portaveu del Grup Compromís, Enric Carbonell Ros.

El document original de l'11 de desembre de 1946 compilació "la declaració d'adhesió del poble de Rafelbunyol i de la seua corporació municipal a Franco". La Comissió Gestora Municipal reunida en sessió extraordinària, va fer aquesta declaració i ho va nomenar alcalde honorari perpetu i fill predilecte de Rafelbunyol, tal com consta en el Llibre d'Actes Ajuntament de Rafelbunyol.

Aquesta rendició d'honors ha sigut esmenada amb la declaració institucional de l'actual corporació municipal que assenyala que "la supressió d'aquests títols suposa la condemna express de la societat democràtica de Rafelbunyol al franquisme, a la legitimació que durant dècades es va fer de la violència institucional amb la finalitat d'imposar unes conviccions polítiques totalitàries contràries a la llibertat i a la democràcia".

La declaració institucional que ha sigut aprovada hui pel plenari amb el suport de tots els partits de la corporació -PSPV, PP, Compromís i Ciudadanos- suposa, a més, "un reconeixement implícit a totes les víctimes del franquisme i complir tal com diu la llei 14/2017 i el Comité de Drets Humans de les Nacions Unides amb el dret a la memòria democràtica com a garantia de no repetició d'uns fets deplorables".

Aquesta decisió coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de l'avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica, que a més, de pretendre la recuperació, salvaguarda i difusió dels valors democràtics, condemna expressament el colp d'estat, del qual es compleixen 85 anys, i el règim franquista posterior.