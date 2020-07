El rebuig i la falta de consens avorta la nova denominació de 'Altos de Levante' del cava valencià

'Altos de Levante' no serà el nom del cava valencià. El rebuig causat i la falta de consens per a aquest nom ha fet que l'Associació d'Elaboradors del Cava Valencià haja decidit finalment fer marxa enrere del nom que es va aprovar fa uns dies en el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida.

Fonts dels elaboradors indiquen que no comunicaran la nova accepció fins que no ho tinguen consensuat amb el conjunt del sector ja que el triat no ha agradat. Entre els quals no agradava la denominació estava la mateixa consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, qui assenyalava que no se'ls havia consultat per a la denominació.

Per aclarir sobre els noms de les zones del cava:



El Consell Regulador és qui decideix esta qüestió i la GVA no tenim vot.

Les nostres preferències de noms no van ser les considerades finalment pels elaboradors. — Mireia Mollà (@MireiaMolla) 16 de julio de 2020

Però a més Mollà també advertia que per a la denominació no es podia incloure el nom de Requena, zona on es produeix el cava valencià, "descartada jurídicament per coincidir amb el nom d'una Denominació d'Orígen"; així tampoc és possible 'Altos requenenses' perquè "es mantenia la referència", encara que aquesta "podia comptar amb el vistiplau del Consell Regulador, va ser l'opció que ens hauria semblat adequada tenint en compte els marges jurídics".

Situació similar ocorre amb la denominació de "València" ja que també hi ha una altra DO protegida que utilitza aquesta nomenclatura i per tant impedeix el seu ús.