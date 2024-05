Renovat l'acord perquè l'Hospital de Requena atenga localitats manxegues i el d'Almansa a les de la Vall d'Aiora

L'Hospital de Requena ha sigut l'escenari on els presidents de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón i el president de la Junta de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, han signat la renovació de l'acord per a coordinar l'assistència sanitària en zones limítrofes, un acord en el qual col·laboren totes dues comunitats des de l'any 2012.

A més, han segellat un acord de cooperació en matèria d'innovació, docència, formació i investigació sanitària, en un acte en el qual també han sigut presents el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i el conseller de Sanitat, Jesús Fernández.

El president ha posat en valor que amb aquesta mesura “es beneficiaran 13.778 ciutadans directes de 5 municipis de la Vall d'Aiora i 22 municipis de la província de Conca”. El cap del Consell ha assenyalat que “l'aplicació d'aquest conveni és immediata i és ampliable al nostre sistema territorial sanitari” i ha mostrat la seua voluntat de “poder aconseguir un acord similar amb altres regions limítrofes amb la Comunitat Valenciana”.

El conveni beneficia als ciutadans de la Comunitat Valenciana residents en la zona geogràfica de la Vall d'Aiora, que comprén els termes municipals de les localitats d'Aiora, Xalans, Xarafull, Teresa de Cofrents i Zarra, perquè puguen ser atesos a l'Hospital d'Almansa.

De manera recíproca poden ser atesos a l'Hospital de Requena els ciutadans de Castella-la Manxa residents en les següents localitats de la província de Conca: Algarra, Aliaguilla, Campillo-Paravientos, Casas de Garcimolina, Casillas de Ranera, El Arrabal, Fuentelespino de Moya, Garaballa, Graja de Campalbo, Henarejos, Higueruela, La Cañada, La Olmeda, Landete, Las Rinconadas, Los Huertos, Manzaneruela, Mira, Pedro Izquierdo, Santa Cruz de Moya, Santo Domingo de Moya i Talayuelas.

Mazón i Page han signat un nou conveni en matèria sanitària i atenció especialitzada de primer i segon nivell, així com farmàcia hospitalària, recepta, atenció a emergències i transport sanitaris urgent i no urgent per a determinades zones limítrofes entre totes dues regions.

Aquest acord beneficiarà als ciutadans residents a la Vall d'Aiora que comprén els municipis de Xalans, Xarafull, Teresa de Cofrents, Zarra i Aiora que podran tindre l'Hospital d'Almansa com a centre de referència per a l'atenció sanitària especialitzada.

Igualment, els veïns de 22 localitats de la província de Conca (Algarra, Aliaguilla, Campillo-Paravientos, Cases de Garcimolina, Casillas de Ranera, El Raval, Fuentelespino de Moya, Garaballa, Graja de Campalbo, Henarejos, Higueruela, La Canyada, La Olmeda, Landete -inclòs Moya, Les Rinconadas, Els Horts, Manzaneruela, Mira, Pedro Izquierdo, Santa Cruz de Moya, Santo Domingo de Moya i Talayuelas) podran ser atesos a l'Hospital de Requena.

En concret, els veïns d'aquests municipis podran tindre com a hospital de referència per a l'atenció especialitzada de primer nivell o comarcal els recursos i prestacions dels centres hospitalaris d'Almansa o Requena en igualtat de condicions que la resta dels ciutadans de totes dues regions.

Respecte a l'atenció especialitzada que requerisca major complexitat assistencial, es realitzarà pels centres hospitalaris de referència de la Comunitat Valenciana o de la Comunitat de Castella-la Manxa, indistintament, en les mateixes condicions que els ciutadans d'eixa comunitat. La derivació al centre hospitalari de referència es farà sempre amb l'opció del pacient.

Així mateix, les proves de diagnòstic i tractaments que no estiguen disponibles en els respectius hospitals de Requena i d'Almansa i que es proveeixen amb mitjans externs concertats per a la seua pròpia població, es podran sol·licitar igualment per a ciutadans de l'altra comunitat autònoma.

De manera general, l'atenció sanitària urgent domiciliària es prestarà pel Punt d'Atenció Continuada (P.A.C.) corresponent a la seua Zona Bàsica de Salut o per aquell de la Zona Bàsica de Salut en què es trobe el pacient en el moment de requerir assistència sanitària urgent.

Respecte a l'assistència i transport sanitaris urgents seran els Centres de Coordinació d'Urgències i Emergències els que determinaran els mitjans a utilitzar, dels disponibles, més adequats a la situació generada.

El transport sanitari no urgent serà sempre prestat per regió de residència del pacient, eliminant tot tipus de limitacions territorials. No obstant això, en cas de dificultat derivats de l'organització dels serveis, circumstàncies meteorològiques o qualssevol altres, la prestació d'aquest servei quedarà garantida per qualsevol de les comunitats.

L'acord també estableix que la dispensació de fàrmacs i productes propis de farmàcia hospitalària per a pacients externs es realitzarà a l'hospital de la prescripció.

Igualment, totes dues comunitats impulsaran els mecanismes necessaris per a aconseguir l'accés a les històries clíniques electròniques pròpies de cada zona. Així mateix, s'adoptaran les mesures d'identificació clínica personal, necessàries per a l'assistència, sense que alteren la targeta sanitària de la seua comunitat autònoma d'origen.

Les prestacions sanitàries que es realitzen seran assumides econòmicament per l'administració que presta l'assistència, no donant dret a cap compensació econòmica.