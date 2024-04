Requena comptarà amb un depòsit d'aigua per a la prevenció d'incendis forestals

La Conselleria de Justícia i Interior a través de la direcció general de Prevenció d'Incendis Forestals, està duent a terme un nou depòsit d'aigua per a la prevenció d'incendis en el paratge de La Foia del Ciscar, localitzat en la muntanya gestionada per la Generalitat El Ciscar i La Matachosa en el terme municipal de Requena.

L'actuació, que es va iniciar principis del mes de març, ja té muntats els panells de formigó prefabricat, i s'ha aplicat la primera capa d'impermeabilització i segellament de juntes. Per tant, les obres es troben en un avançat estat d'execució.

Aquesta actuació s'inclou dins dels huit depòsits d'aigua per a lluitar contra els incendis forestals que es construiran en 2024 anunciats per la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, el mes de març passat, com a part d'una xarxa infraestructures composta per depòsits i àrees tallafocs en les àrees forestals de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de facilitar l'extinció dels incendis.

En concret, el depòsit de Requena, de 10 metres de diàmetre i 4 metres d'altura, proporcionarà als mitjans d'extinció 300 metres cúbics d'aigua per a la lluita contra els incendis forestals. Aquesta obra forma part d'un conjunt de huit depòsits que es construiran en els pròxims mesos i suposarà una inversió de més de 195.000 euros, finançada a través de Fons Next Generation.

De manera paral·lela, s'estan executant les obres complementàries, com ara les obres de captació (panells fotovoltaics i bomba hidràulica) i les diferents arquetes de captació i distribució, així com la construcció de l'abeurador i tolla per al foment de la biodiversitat. Previ a aquests treballs, es van escometre treballs per al condicionament de la pista d'accés i tractaments silvícoles en els marges de la pista, que faciliten l'accés a l'obra i el posterior trànsit dels vehicles d'extinció.

Nous depòsits per a extinció

La Conselleria de Justícia i Interior a través de la direcció general de Prevenció d'Incendis Forestals construirà huit nous depòsits d'aigua amb l'objectiu que els camions autobomba i helicòpters disposen d'aigua durant els treballs d'extinció d'incendis forestals. Tres d'ells se situaran a la província de Castelló, a Sogorb, Soneja i Villahermosa del Rio, i altres cinc a la província de València, en els municipis de Requena, Utiel, Venta del Moro (2) i Cases Baixes.

Cadascun dels depòsits comptarà amb una capacitat aproximada de 300 metres cúbics, es construiran amb material prefabricat de formigó armat i tindran aproximadament deu metres de diàmetre i quatre d'altura.

Atés que aquests depòsits també actuen com a punts d'aigua on acudeixen els animals a refrescar-se i hidratar-se, els depòsits inclouen rampes d'eixida, abeuradors per al bestiar, i tolles per a evitar ofegaments de l'avifauna.

Aquests depòsits, suposaran una inversió total d'1.644.444 euros amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation). Se situaran en punts estratègics, principalment en muntanyes públiques i àrees rurals d'alt risc, i facilitaran més de 2.400 metres cúbics d'aigua per als mitjans aeris i terrestres d'extinció d'incendis forestals.