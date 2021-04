Riba-roja comprarà 50.000 metres del PAI anul·lat que preveia 555 habitatges per a construir un centre de salut i una residència

El ple municipal de Riba-roja de Túria ha aprovat la sol·licitud d'un crèdit de 4’5 milions d'euros per a la compra dels 50.000 metres quadrats dels terrenys del Programa d'Actuació Integrada (PAI) de la zona del Pacadar on estava prevista la construcció de 555 habitatges.

L'acord va comptar amb el vot a favor de l'equip de govern del PSPV, a més de Compromís, Esquerra Unida i Podem Riba-roja Pot, mentre que Vox es va abstindre i el Partit Popular i Ciudadanos van votar en contra.

La compra dels terrenys del PAI de Pacadar s'efectuarà conjuntament amb altres dues parcel·les adjacents de manera que es podran unir al voltant de 50.000 metres quadrats en total que es destinaran per a la construcció d'un centre de salut i una residència de la tercera edat i de diversitat funcional i la futura Llar dels Majors. A més, es reservarà una zona per a destinar-la com a futur parc i àrea verda.

El crèdit bancari per un total de 4’5 milions d'euros tindrà una vigència de 12 anys, amb les dues primeres anualitats com a temps de manca donada la situació del Covid-19 en les quals només es pagaran els interessos. Els tipus d'interés s'han fixat en un 0’32%, exempt de comissions sobre estudi, sol·licitud d'obertura ni tampoc de cancel·lació anticipada.

La compra dels terrenys de Pacadar permetrà, al mateix temps, saldar un deute de la pròpia empresa promotora del PAI, actualment en concurs de creditors, i que aconsegueix els 1’2 milions d'euros. L'adquisició era l'única manera de recuperar el dèbit que manté la promotora del projecte urbanístic amb l'ajuntament, en el qual s'inclou una sentència judicial, els impostos municipals i els interessos i recàrrecs.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria posarà en marxa un concurs d'idees obert al públic per al disseny de la futura zona dotacional i el parc públic que està previst en aquesta àrea. La zona de Pacadar es convertirà, d'aquesta manera, en una àrea que albergarà les actuals necessitats que en matèria sanitària i social té la localitat.

Aquest PAI de Pacadar està revocat en sessió plenària per l'incompliment de les obligacions que la mercantil promotora havia de dur a terme i que no va realitzar en el seu moment, com la urbanització de la zona prèvia a la construcció dels 555 habitatges ni tampoc va cedir a l'ajuntament la parcel·la edificable urbanitzada ni la planta baixa prevista.

Els fets objecte de la revocació de l'acord bilateral es remunta a l'any 2005 quan el llavors equip de govern del Partit Popular va signar un acord per a traslladar la fàbrica de bigues existent a una zona diferent a canvi d'una requalificació dels terrenys sobre els quals estava assentada –passaven d'industrials a residencials- per a construir les citades 555 habitatges.

Les penalitzacions fixades pels tècnics municipals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria pels incompliments, les indemnitzacions previstes en aquestes, així com les garanties depositades en el seu moment en la signatura del conveni han sigut ratificades, fil per randa, pel Consell Jurídic Consultiu, a més de la revocació del propi pla urbanístic.

El regidor d'Hisenda de Riba-roja de Túria, José Ángel Hernández, ha afirmat que l'adquisició dels terrenys de Pacadar “és una de les inversions més importants que ha realitzat l'ajuntament en les últimes dècades i que projectarà el present i el futur urbanístic, basat en el pla estratègic elaborat per la Universitat de València i amb la participació de la ciutadania i el consistori”.

Hernández ha afegit, a més, que el préstec “no faria falta si el Partido Popular quan governava haguera complit els seus compromisos amb els nombrosos assumptes pendents en matèria urbanística, per la seua condescendència en alguns casos i en uns altres per la inoperància a l'hora de defensar els interessos de Riba-roja; traure aquest préstec significa que l'ajuntament està sanejat i per tant té capacitat d'endeutament i afrontar les seues obligacions”.