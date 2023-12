Riba-roja prohibeix gasolineres, tanatoris i discoteques al nucli urbà, i restringeix sex-shops i cases d'apostes

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha implementat mesures restrictives en la seua planificació urbana “per a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans”, segons el consistori. Sota el nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), han prohibit la instal·lació de noves gasolineres, tanatoris i discoteques en el nucli urbà i les urbanitzacions. A més, s'ha establit una normativa específica per als 'sex-shops' i cases d'apostes, exigint-los mantindre una distància mínima de 200 metres dels col·legis i parcs.

L'alcalde Robert Raga (PSPV) va emfatitzar que aquestes mesures busquen equilibrar l'obertura de noves activitats econòmiques amb el dret al descans i la tranquil·litat dels veïns, protegint al mateix temps els drets dels xiquets i joves. Aquesta iniciativa culmina un procés administratiu que va començar al juliol de 2022 amb la modificació del PGOU per a regular uns certs usos després d'una fase d'informació pública.

Concretament, les gasolineres ja no podran situar-se en zones residencials, ni en el nucli urbà ni en urbanitzacions, a causa de la seua incompatibilitat amb aquestes àrees. Podran instal·lar-se únicament en zones industrials del terme municipal. Per part seua, els tanatoris i discoteques també enfronten restriccions similars, limitant la seua instal·lació a zones d'ús industrial.

Les botigues eròtiques i cases d'apostes, encara que permeses en zones residencials, han de respectar la distància mínima de 200 metres de qualsevol centre educatiu, tant públic com privat. Aquesta reglamentació també s'aplica a altres llocs freqüentats per menors, com a parcs i centres culturals.

Finalment, s'han establit normatives per a locals recreatius i d'hostaleria, enfocant-se en els requisits d'higiene, seguretat, accessos i aparcament. Aquells que generen molèsties es regiran per normes específiques relacionades amb tallers, artesania i ús industrial.