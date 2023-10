Riba-roja, Xest i Loriguilla creen la primera mancomunitat industrial de la Comunitat Valenciana

Els ajuntaments de Riba-roja, Xest, i Loriguilla crearan la primera mancomunitat industrial de la Comunitat Valenciana per a donar un nou impuls a la gran àrea logística que comparteixen els tres municipis limítrofs.

Fa uns anys ja van crear una associació d'interessos industrials, però ara fan un pas més i li donen entitat jurídica per a crear la Mancomunitat de l'àrea logística industrial de la A-3.

Per a això han creat una comissió promotora, que tindrà com a president a l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, a qui acompanyen l'alcaldessa de Loriguilla, Montserrat Cervera, i l'alcalde de Xest, José Morell. L'objectiu, tindre una gestió integrada de les polítiques dels tres municipis en matèria industrial.

Estos tres municipis conformen una zona de gran potencial econòmic i estratègic, al costat de la A-3, amb connexió a l'A7, prop de l'aeroport i a pocs minuts del port de València. Eixa ubicació la converteix en una de les zones logístiques i industrials de major projecció de tot el Mediterrani.

De fet, es tracta d'una cotitzada amb 14 milions de sòl industrial i logístic, aproximadament. La majoria d'ells estan ja ocupats per empreses, moltes d'elles signatures líders com Mercadona, Consum, Lidl, El Corte Inglés, empreses alimentàries, farmacèutiques o químiques, entre moltes altres. No obstant això, hi ha altres 5 milions de metres quadrats per desenvolupar en diferents fases.