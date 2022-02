Sagunt amenaça amb anar a la justicia per l'amplició de l’Autoritat Portuària d’ocupar 3 anys més el moll nord I

Divendres passat el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar la proposta de resolució sobre l’atorgament de l’ocupació del Moll Nord I del port de Sagunt per un termini de tres anys. La concessió de l’empresa destinada a emmagatzematge i manipulació de mercaderies vencia el pròxim 25 d’octubre de 2022 i amb l’aprovació del Consell de l’APV s’amplia fins a 2025. Des de l’Ajuntament de Sagunt s’insistix que aquesta decisió "entra en conflicte amb el que s’establix en el conveni signat entre l’APV i l’Ajuntament de Sagunt, en el qual es parla d’una zona d’integració port-ciutat a desenvolupar a partir de 2022".

Per això l’Ajuntament de Sagunt ha anunciat que s’exploraran "totes les vies administratives i jurídiques" per a assegurar el compliment del conveni en el menor temps possible "ja que la mateixa va en contra de la possibilitat a curt termini de realitzar la integració entre les instal·lacions portuàries i el nucli urbà" apunta l’alcalde Darío Moreno Lerga. Així mateix, des d’alcaldia de l’Ajuntament "se sol·licitarà la convocatòria urgent del Comité Assessor port-ciutat amb la intenció de tractar este tema i exigir de l’APV el compromís doble de la materialització de projecte en el menor temps possible a més de la reversió d’esta concessió en el moment en el qual es puga iniciar l’execució de les obres".

El primer edil assegura "que l’activitat de l’empresa pot continuar a curt termini fins que no tinguem clar el projecte d’integració port-ciutat i vagen a iniciar-se les obres, però signar per escrit una pròrroga de tres anys implica un nou retard en el futur d’esta zona d’integració". En aquest sentit, l’alcalde insistix que "l’APV hauria de gestionar la relocalització d’eixa concessió alhora que es treballa en el projecte d’integració i, així, d’una banda, s’assegura la continuïtat de l’activitat i al seu torn s’allibera la zona per a dur a terme la integració port-ciutat com es va acordar en el conveni".

En el conveni signat entre l’Ajuntament de Sagunt i l’APV s’estipulava la potenciació del port marítim comercial i la integració de la ciutat, en concret s’indicava que l’Autoritat Portuària de València es comprometia a dur a terme les actuacions tendents a permetre a la ciutadania l’accés lliure a la zona reflectida en l’Annex I del conveni i l’ús interacció port-ciutat en esta, garantint la deguda compatibilitat amb l’activitat portuària i una vegada extints els títols d’ocupació del domini públic portuari existents en esta zona que pogueren veure’s afectats. A este efecte l’Autoritat Portuària tramitaria la pertinent Delimitació dels Espais i Usos Portuaris (DEUP) per a facilitar el citat ús d’interacció port-ciutat i el lliure accés a la zona.