Sagunt dona llum verda per a la construcció d'un centre de formació per a l'ocupació

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat l'adjudicació del contracte d'obres amb un import de 431.534,13 euros amb IVA inclòs per a crear un centre de formació per a l'ocupació en una part de l'edifici de l'antic escorxador municipal, concretament en l'antiga escola-taller, que són les ales este i centre d'este edifici, el qual està situat en l'avinguda Fausto Caruana, 29.

La infraestructura que comporta esta rehabilitació d'estes zones de l'escorxador, que antany va ser una escola-taller, per a convertir-la en un centre de formació per a l'ocupació serà multifuncional i albergarà aules homologades per a poder oferir i atorgar certificats de professionalitat, formació i innovació, amb la finalitat d'impulsar el talent i el desenvolupament social.

Les actuacions en les quatre aules, projecte impulsat pel departament de Promoció Econòmica i Industrial, comprenen les obres necessàries per a la seua construcció (tabiquería, sòls, sostres, acabats, fusteria i espai de magatzematge), així com l'equipament necessari per a obtindre l'homologació per a impartir els certificats de professionalitat (mitjans audiovisuals, projectes, ordinadors i específics per a cada branca). La primera aula oferirà formació en la branca d'administració i gestió, que comptarà amb operacions auxiliars de serveis administratius i generals, operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents, i activitats administratives de recepció i relació amb el client. La segona aula estarà destinada a formació en la branca d'hostaleria i turisme, amb una formació específica en promoció turística local i informació al visitant. Una altra de les aules estarà dedicada a la branca de comerç i màrqueting, i comptarà amb formacions en gestió comercial de vendes, activitats auxiliars de comerç, activitats de gestió del xicotet comerç i activitats de vendes. Finalment, hi haurà una aula per a formació en la branca d'informàtica i comunicacions, en la qual estaran els cursos de confecció i publicació de pàgines web, i desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web.

El regidor de Contractació, Javier Raro, ha indicat sobre esta nova actuació a la ciutat que es tracta d'implantar a la ciutat “noves aules formatives homologades perquè l'Ajuntament i el Labora puguen oferir tots els cursos que la ciutadania està demandant”, ja que, segons ha apuntat el regidor, degut tant al creixement del municipi com de la indústria, seran cada vegada més necessaris.

En este sentit, el regidor de Promoció Econòmica i Industrial, Raúl Palmero, ha expressat: “Des del departament de Promoció Econòmica celebrem l'adjudicació del contracte d'obres”. Així mateix, ha afegit que amb esta rehabilitació de l'Antic Escorxador “es posaran habilitar aules homologades tan necessitades per a la formació a la ciutat i demandades pel departament de Promoció Econòmica”. Així mateix, ha puntualitzat: “Aules on es podrà donar una formació adequada i reglada perquè la nostra ciutadania millore la seua qualitat de vida”.

La regidora delegada de la EDUSI, Natalia Antonino, ha indicat: “En esta ocasió, l'ajuda que el Fons FEDER ens ofereix a través de la EDUSI servirà per a obrir noves oportunitats a la nostra ciutat de millorar les capacitats i aptituds de moltes persones que necessiten millorar la seua formació sense necessitat d'haver de desplaçar-se a altres municipis”.

Este projecte, el percentatge de cofinançament del qual de la Unió Europea és del 50% de la part total subvencionable (153.811 euros), es justifica en què seguint el compliment de l'Estratègia Municipal i la voluntat de la ciutadania, es pretén construir noves instal·lacions que cobrisquen les necessitats de generació d'ocupació, dinamització del teixit productiu i impacte social.

Esta acció s'emmarca en el Programa Operatiu pluriregional d'España FEDER 2014-2020 PO, en l'eix urbà i sota l'estratègia DUSI que porta per nom Join Sagunt. Així mateix, l'objectiu específic és la regeneració física, econòmica i social de l'entorn urbà en àrees urbanes desfavorides a través d'estratègies urbanes integrades.