Sagunt llança un documental sobre els vestigis del patrimoni de la guerra civil a la localitat

La regidoria de Memòria Històrica de l'Ajuntament de Sagunt ha publicat un documental per a donar a conéixer els elements patrimonials de la guerra civil que estan situats en el terme municipal de Sagunt. El documental 'Vestigis de la Guerra Civil a Sagunt i Port', fa un recorregut de llarg a llarg del nostre municipi, descobrint els llocs més significatius de la guerra civil a la nostra ciutat.

Per a elaborar la peça audiovisual, Alberto Rey Studio ha necessitat més de 10 dies de filmació a causa de la complexa accessibilitat d'alguns nius de metralladores i trinxeres que dificultaven la mobilitat de l'equip d'enregistrament. A més, compta amb plànols aeris gràcies a la col·laboració de Drons Morvedre.

El documental es pot veure en el canal de Youtube de l'Ajuntament de Sagunt, i en el canal d'Alberto Rey Studio a través d'aquest enllaç i, també, en les xarxes socials de l'ajuntament.

Per al regidor de Memòria Històrica, Guillermo Sampedro, "aquest treball audiovisual forma part de l'estratègia de la regidoria i de l'ajuntament de recuperar la memòria de les restes materials de la guerra civil, llocs de memòria, rescatant-los de l'oblit i utilitzant-los com a eina educativa i de coneixement, per a treballar temes històrics, culturals i socials, però també temes d'actualitat com a valors o drets humans, i d'estudi de la nostra història més recent. Tot això, dins de la tasca de rescatar la memòria històrica i democràtica que s'ha marcat la delegació". Amb aquest documental, segons Sampedro, es pretén "donar a conéixer aquest patrimoni perquè la millor manera de protegir-lo és conéixer-lo i difondre'l".

El documental, que té una duració de poc més de 7 minuts, recull alguns dels elements més importants del nostre terme, com a nius de metralladores, trinxeres, abrics de descans o refugis, els quals estan distribuïts en diferents zones del municipi, com el Grau Vell, el riu, Castillo de Sagunt, Clot del Moro o Ponera, entre altres.

La regidoria llança aquest documental aprofitant la celebració del Dia de Record i Homenatge a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura, que té lloc el 28 de març i estableix que les institucions públiques valencianes impulsaran en aqueixa data actes de reconeixement i homenatge a fi de mantindre la seua memòria i reivindicar els valors democràtics i la lluita del poble valencià per les seues llibertats.

A més, coincideix amb l'elaboració per part de la regidoria del Pla Director o Pla Estratègic de l'Immoble Defensiu de la Guerra Civil en el terme municipal de Sagunt, que pretén ser un full de ruta per a la recuperació, posada en valor i divulgació de les restes de construccions defensives de la guerra civil situats a la nostra ciutat, perquè aquests vestigis puguen ser protegits, estudiats i visitats.

De moment, ja existeix un esborrany i la delegació té prevista comptar amb el document definitiu en les pròximes setmanes. En el pla es recullen 24 elements patrimonials i, des de la regidoria, s'ha previst intervindre en ells a través d'una inversió pluriennal estimada en uns 240.000 euros. En concret, per a enguany hi ha prevista una inversió de 85.000 euros aproximadament.