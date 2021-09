Sagunt prova un autobús 100% elèctric per comprovar la viabilitat de models de mobilitat sostenible

El servei de transport urbà de Sagunt, prestat per l’empresa Autos Vallduxense S. A. (AVSA), ha realitzat proves durant la setmana passada amb un vehicle elèctric de la marca Alfabus. L’objectiu era comprovar la viabilitat de la integració i incorporació d’esta mena de vehicles en les línies urbanes del municipi, segons indica el regidor delegat de Mobilitat Urbana, Javier Raro.

El vehicle ha estat realitzant una mitjana de 275 quilòmetres i 15 hores de recorregut per dia en les diferents línies del servei. La finalitat de la prova ha sigut estudiar l’efectivitat de la duració de la bateria, ja que tant l’empresa AVSA com l’Ajuntament de Sagunt tenen la intenció de millorar la sostenibilitat ambiental del transport públic de la ciutat.

Per això, la prova estava enfocada a la millora de l’actual línia D, on ja operen dos vehicles híbrids. Una vegada finalitzada l’experiència, esta s’ha considerat molt positiva i, malgrat que s’encara han de continuar els estudis, s’ha conclòs que la viabilitat de la integració de vehicles elèctrics és possible a Sagunt.

El regidor ha explicat que “esta prova segueix el camí” que l’Ajuntament de Sagunt va iniciar amb la implantació dels vehicles híbrids, “fent ara un pas més comprovant la viabilitat d’utilitzar vehicles 100% elèctrics en el transport urbà” de la ciutat. L’edil ha indicat també que la incorporació d’este nou tipus d’autobusos es pot finançar mitjançant les ajudes europees del Pla de Recuperació. “Estem treballant per a presentar-nos a les diferents convocatòries”, ha anunciat Raro.

La tecnologia elèctrica permet utilitzar este tipus d’energia per a desplaçar-se i emmagatzemar-la mitjançant bateries que es poden recarregar de manera senzilla. Els vehicles elèctrics presenten nombrosos avantatges com la no emissió de gasos de fuita ni contaminació local. Els motors són més eficients i silenciosos i presenten una major capacitat d’acceleració a baixes revolucions per minut. A més a més, el vehicle recupera part del portal d’energia cinètica en retencions i frenades.

El fabricant Alfabus és una empresa xinesa que fabrica autobusos elèctrics des de 2002. Actualment produeix unes 3.000 unitats a l’any en la seua planta de Jiangyi. El vehicle de 12,2 metres està impulsat per un motor de 210 kW que ofereix un par de 2.400 Nm, tot això alimentat per un pack de bateries de 290 kWh de capacitat, repartides per l’autobús en dues zones: en la part posterior i en el sostre. Les cèl·lules de les bateries del vehicle estan subministrades per l’empresa japonesa AESC, proveïdor oficial del fabricant Nissan en tota la seua gamma.