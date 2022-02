Sagunt rebrà 2,6 milions dels fons europeus Next Generation per a millorar el transport sostenible

L'Ajuntament de Sagunt rebrà de la Unió Europea, a través dels fons Next Generation EU, 2.597.684 euros per a la posada en marxa de tres projectes relacionats amb la millora de la xarxa ciclopeatonal del municipi i la connexió entre els nuclis de Sagunt, Port de Sagunt i les àrees industrials així com per a l'adquisició de tres autobusos elèctrics per al servei de transport públic.

Concretament, 1.997.684 euros es destinaran a la xarxa ciclopeatonal, dels quals 1.192.792 aniran destinats a una nova xarxa de carril bici, mentre que els altres 804.892 seran per a adequar els ja existents. Els 600.000 restants seran per a la compra de tres autobusos elèctrics per a la línia D del servei municipal. Aquesta subvenció ha sigut concedida a sol·licitud de les àrees de Mobilitat Urbana i Alcaldia, que van presentar conjuntament totes dues propostes.

Aquests projectes de l'Ajuntament de Sagunt a través de la Regidoria de Mobilitat Urbana, relacionats amb la descarbonització del municipi per a la creació d'una Zona de Baixes Emissions, s'alineen amb el primer eix, centrat en "fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropolitans cap a models de transport més sostenibles, prioritzant la mobilitat activa per a contribuir així als objectius de millora ambiental i de la salut". El Consistori rebrà aquests fons a través del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que és el que gestiona aquesta línia, i arribaran en la primera remesa.

"Vam dir des de l'inici de la legislatura que la mobilitat i la sostenibilitat anaven a ser dues dels eixos prioritaris de la nostra acció de govern i així està sent", ha manifestat l'alcalde, Darío Moreno. "Quan vam veure aquesta convocatòria vam saber que havíem de preparar projectes ambiciosos que canviaren la concepció que tenim de la mobilitat dins de la nostra ciutat", ha explicat el primer edil.

El regidor delegat de Mobilitat Urbana, Javier Raro, ha indicat per la seua part que "és una satisfacció que totes dues propostes hagen resultat beneficiàries" i espera posar en marxa com més prompte millor aqueixos dos projectes valorats en quasi dos milions per a carrils bici i en 600.000 euros per a la modernització de la flota d'autobusos i la implantació de l'electrificació en la línia.

"Ja estem treballant en l'execució", ha anunciat l'edil, que ha agraït també el treball d'alcaldia i del personal del seu departament en haver permés amb el seu esforç "aquesta primera subvenció dels fons Next Generation EU haja donat els seus fruits".

Connexió sostenible entre Sagunt i Port de Sagunt

En la línia dedicada a la xarxa ciclopeatonal es preveu crear de manera conjunta uns 18 quilòmetres de carril bici de nou traçat, mitjançant la construcció de noves plataformes i carrils reservats, i adequar aproximadament altres 28 quilòmetres ja existents amb senyalització, paviment diferenciat, elements de separació, etcètera; així com habilitar quatre aparcaments segurs per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) que dote de funcionalitat a tota aquesta infraestructura.

Amb això es busca que la nova xarxa ciclopeatonal municipal connecte els nuclis i barris de Sagunt amb Port de Sagunt i també amb les àrees industrials mitjançant una forma completa, coherent, segura i agradable, de manera que permeta un desplaçament alternatiu al vehicle privat motoritzat. Això contribuirà també a millorar la qualitat de l'aire i a la reducció del soroll i la contaminació acústica en els entorns urbans i a impulsar la descarbonització de la mobilitat així com a possibilitar el desplaçament quotidià mitjançant bicicleta i VMP en condicions de seguretat entre aquests dos nuclis als quals actualment només és possible accedir amb vehicle de motor o per les vies reservades a aquests, també reduir la intensitat del trànsit rodat i, en definitiva, millorar la qualitat de vida de les persones.

Renovació de la flota de transport urbà

D'altra banda, es renovarà la flota d'autobusos del servei urbà de viatgers de Sagunt amb la renovació de tres dels huit vehicles que existeixen actualment i que seran substituïts per sengles vehicles de tecnologia 100% electrònica BEV de categoria M3 i classe 1 de 12 metres de longitud que passaran a operar en la línia D.

L'objectiu principal d'aquesta intervenció és reduir les emissions de CO₂ a l'atmosfera i es calcula que la implantació d'aquests nous autocars suposarà un estalvi d'uns 87.015 litres de gasoil a l'any, la qual cosa evitarà emetre prop de 228,7 tones de diòxid de carboni a l'any en el municipi.

Cal destacar que la sol·licitud presentada en aquesta convocatòria per a l'adquisició de tres nous autobusos elèctrics ha rebut la concessió del muntant total que s'havia demanat, i en el cas dels carrils de ciclovianants la diferència entre el sol·licitat i l'atorgat ha sigut de tot just 60.000 euros. "El Ministeri ha valorat els nostres esforços i els deures ben fets", ha comentat l'alcalde.