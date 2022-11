Sagunt resignifica un antic monòlit dels caiguts franquistes dedicant-lo als qui van ser perseguits per la dictadura

L'Ajuntament de Sagunt va clausurar dissabte passat les I Jornades de Memòria Històrica i Democràtica de Sagunt Resistir és véncer en un acte en el qual es va inaugurar un monument en el qual es resignifica un antic monòlit franquista, en honor a les persones que van donar la seua vida i van patir persecució pel seu defensa de la legalitat democràtica, la llibertat i la justícia entre 1936 i 1975.

En este sentit, en compliment d'una moció aprovada pel Ple de la Corporació, s'ha resignificat el monòlit franquista que es trobava en este punt com a espai per a la memòria. A l'acte van assistir l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i el regidor de Memòria Històrica i Democràtica, Guillermo Sampedro, junts a altres membres de la Corporació Municipal, així com també veïns i veïnes del municipi i membres d'associacions.

Durant l'acte, l'alcalde va indicar que “hui és un molt bon dia perquè eliminem una d'eixes taques que encara quedava a la nostra ciutat. Resignifiquem este monument, perquè siga en memòria de totes les víctimes que van perdre la vida pels nostres drets i llibertats, per la nostra democràcia. Va en la línia del que estem fent des de l'Ajuntament amb la creació de la regidoria de Memòria Democràtica i en estes primeres jornades ‘Resistir és véncer’. Unes actuacions que volem que es queden per sempre com a part de l'activitat de l'Ajuntament”.

A més, l'alcalde de Sagunt ha destacat que el que es vol des de l'Ajuntament és continuar realitzant la difusió de tot allò que va passar, “precisament per a evitar que torne a ocórrer. I també per a eliminar eixos vestigis que encara queden d'un passat indigne, i millorar així en qualitat democràtica del nostre municipi. Continuarem avançant en esta línia, esperem que siga un programa que es quede per a tots els anys, independentment dels qui estiguen en els diferents governs municipals, i continuar en esta tasca imprescindible en pro de la democràcia”.

Tal com va explicar Sampedro, amb este acte “es dona compliment a un manat d'una moció per a resignificar un monòlit franquista que es va edificar en 1940 a ‘els caiguts per Déu i per Espanya’, i també donem compliment a la Llei de Memòria Històrica i Democràtica que obliga a eliminar aquells vestigis franquistes com era este. Amb esta resignificació el que fem és eixa premissa de veritat, justícia i reparació, la complim sobretot per a recuperar la memòria d'eixes persones que van donar la seua vida i la seua salut en defensa de la unitat republicana, de les llibertats i de la democràcia”.

La Regidoria de Memòria Històrica i Democràtica de l'Ajuntament de Sagunt ha organitzat les activitats d'estes jornades amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; la Diputació provincial de València; la Federació Valenciana de Municipis i Províncies; la Coordinadora d'Associacions per a la Memòria Democràtica; i de l'Associació Cultural Nautilus.

Estes I Jornades de Memòria Històrica i Democràtica han comptat amb diverses activitats que han tingut una bona acceptació del públic, com a conferències, taules redones, presentacions de llibres, còmics, webseries i del Pla Director de Patrimoni Immoble Defensiu de la Guerra Civil (1936-1939) de Sagunt, projeccions de pel·lícules documentals, visites guiades a les restes de la contesa i teatre.