El Síndic de Greuges té oberts a l'Ajuntament de Benaguasil 39 expedients, quasi tots per falta de transparència

L'Ajuntament de Benaguasil, governat pel PP des de 1991 i per Ximo Segarra des de 2003, té oberts per part del Síndic de Greuges un total de 39 expedients per no col·laborar amb aquesta institució, tots ells excepte tres per falta de transparència.

Així ho assenyala la formació independent Millorem Benaguasil, que manifesta que aquesta quantitat d'expedients oberts “constata l'opacitat i l'obscurantisme de l'Ajuntament de Benaguasil. El que no té res a amagar no hauria de tindre problemes a donar accés a la informació”, manifesten irònicament.

Destaquen la falta d'accés a expedients, de sol·licitud d'informació, d'inclusió de mocions en les ordres del dia, d'un despatx per al treball d'un regidor, d'accés a actes de plens i comissions o de respostes en sessions plenàries.

Continuen advertint especialment als funcionaris que “quan actuen els jutjats Ximo Segarra no tindrà cap objecció a carregar tota la responsabilitat en els tècnics, encara que tots els que vivim la realitat del nostre municipi sabem d'on salen totes les ordenes”.

Aquesta formació eleva les crítiques al mateix líder popular valencià i president de la Generalitat, Carlos Mazón, a qui adverteixen que “quan diu que el Partit Popular Comunitat Valenciana s'ha regenerat, hauria d'analitzar seriosament la situació que té a Benaguasil i demanar opinió al Director General d'Igualtat, el senyor Stephane Soriano que és regidor i participe d'aquest abús”.