Sueca lamenta que el nou Consell no subvencione l'última fase de les obres del Centre de Dia per a Persones Majors

Sueca ha finalitzat les obres de la tercera fase de restauració de l'antic escorxador per a reconvertir-lo en un Centre de Dia per a Persones Majors. Es tracta d'un projecte impulsat des de fa anys defensat tant pel servei que oferirà com per la recuperació de l'edifici històric. Però la felicitat no és completa.

L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez (PSPV), ha lamentat “la sorpresa que ens hem trobat en la present legislatura quan, després d'haver-se'ns assegurat per part de l'anterior govern autonòmic el finançament de la quarta i última fase del projecte, estimada en uns 600.000 euros, ara, els nous responsables han decidit no concedir cap partida per a poder finalitzar-ho”. A més Vázquez assenyala que “lamentem profundament eixa postura, ja que serà la Conselleria qui gestionarà el futur Centre de Dia i tindrà la potestat de decidir les persones que ocuparan una plaça, de Sueca i d'altres municipis. Hauria de ser ella qui acabe l'edifici i el pose en marxa, si serà la seua competència”.

Vázquez ha remarcat també que, com a Ajuntament, continuaran insistint perquè l'edifici s'acabe i el servei es pose en marxa al més prompte possible, “aquest equip de govern està estudiant altres fórmules per a poder finalitzar-lo intentant al mateix temps convéncer a la Conselleria que és la seua responsabilitat. En el cas que es negaren de nou, i abans que es degrade després de tots els diners invertits pel propi Ajuntament i per la Diputació en les tres fases anteriors, hauríem de buscar una fórmula per a acabar-lo amb fons municipals”.

La regidora d'Acció Social, Manoli Egea, s'ha expressat en els mateixos termes, “des del departament, tenim moltes ganes de poder comptar amb aquest nou servei, ja que portem molts anys treballant i invertint en ell, i és una llàstima que ara ens trobem amb aquesta resposta per part de Conselleria. Per a un Ajuntament suposa un esforç molt gran, però per a la Conselleria és una despesa molt més assequible i és molt necessari per a poder finalitzar un projecte tan important”.

La primera fase del projecte, pressupostada en 448.054 euros, va ser cofinançada per l'Ajuntament de Sueca i per la Diputació de València mitjançant la subvenció de Serveis i Obres Municipals. Va consistir a substituir, i adequar a normativa, les cobertes i fusteries i deixar els espais diàfans però acabats per a poder donar-li un ús mancant la distribució interior i instal·lacions. Quant a l'habilitació, es va dur a terme en una segona fase, amb un pressupost de 579.999 euros, cofinançats també per l'Ajuntament de Sueca i la Diputació de València. En aquesta ocasió, es va procedir a la distribució del centre, sobre la base de la normativa d'aplicació a centres de dia, dotant a l'edifici de totes les instal·lacions necessàries per a la seua posada en marxa com a Centre de Dia de Persones majors.

La tercera fase del projecte, finalitzada ara, amb un pressupost de 329.670 euros, dels quals 200.000 euros han sigut finançats amb recursos propis municipals i la resta, 129.670 euros, a càrrec de la subvenció del Pla d'Inversions 2022-2023 de la Diputació, ha contemplat la connexió de tots els edificis del recinte mitjançant un nou volum construït. El projecte ha sigut realitzat pels tècnics de l'Oficina Tècnica Municipal del departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sueca.

Quarta fase

Per a finalitzar el Centre de Dia, es necessitaria una quarta fase que consistiria en la restauració i rehabilitació de les naus i la porxada de la part nord, aprofitant per a instal·lar un panell d'energia fotovoltaica. A més, es contempla el tancament de la porxada on està l'entrada principal amb una cortina de vidre i l'execució d'un nou volum per a comunicar el pavelló central amb el pavelló que recau a l'est de l'edifici. Finalment, s'habilitaria la parcel·la lateral per a aparcament, executant una vorera accessible al llarg de l'edifici.

“La finalitat d'aquestes instal·lacions és que alberguen un Centre de Dia per a persones majors autònomes, però també per a aquelles que requerisquen una atenció especial per patir algun tipus de malaltia, com per exemple alzheimer. Sueca, com a capital de comarca, necessitava una infraestructura d'aquestes característiques, i estem posant tot l'interés i obstinació perquè puga obrir al més prompte possible”, ha assenyalat Vázquez.