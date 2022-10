El tresor del Portitxol tornarà a Xàbia després la restauració de les 53 monedes d'or romanes dels segles IV i V

El tresor del Portitxol, conformat per 53 monedes d'or dels segles IV i V tornaran a Xàbia després de la seua restauració. El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) ha finalitzat el treball de recuperació d'aquestes peces romanes que van ser trobades en les costes de Xàbia a l'agost de 2021.La troballa fortuïta realitzada per les famílies de Luis Lens i César Gimeno mentre bussejaven va marcar l'inici d'un important projecte arqueològic. Després de ser notificat a la Direcció General de Patrimoni Cultural i verificar-se la seua importància es van planificar excavacions subaquàtiques en el jaciment, en col·laboració els arqueòlegs de la Universitat d'Alacant, de l'Ajuntament de Xàbia i els GEAS de la Guàrdia Civil.

La intervenció arqueològica va proporcionar noves troballes fins a aconseguir les 53 monedes. Segons l'estudi numismàtic preliminar, es tracta d'un conjunt de monedes d'or (solidus) de finals del segle IV i principis del V dels emperadors Arcadio, Valentinià, Teodosio i Honorio.

Totes es van depositar en el IVCR+i per a la seua correcta restauració. Les monedes presentaven com a principal problema adherències d'origen biològic produïdes per la incrustació de pòlips marins. Les anàlisis per microscòpia electrònica han demostrat que es tractava de calci, ferro i ors elements químics minoritaris.

Després de documentar li estat de conservació mitjançant microfotografia i les anàlisis fisicoquímiques dels elements adherits es va procedir a la neteja amb banys en ultrasons amb una baixa proporció de EDTA (àcid utilitzat en la neteja i restauració de metalls). Després, es van sotmetre a un procés d'assecat en condicions de temperatura controlada i es va acabar la neteja d'adherències per mitjans mecànics.

Posteriorment s'ha realitzat l'anàlisi metal·logràfica de l'or per fluorescència de raigs X per a determinar les característiques del metall i el seu grau de puresa i obtindre informació sobre les seques de procedència i el procés d'encunyació.

Una vegada finalitzats els treballs d'anàlisis i restauració, les monedes tornaran a Xàbia passaran a ser exposades en el Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco. Per a això, el Museu s'ha proveït dels mitjans de seguretat necessaris per a exhibir el tresor, des d'una vitrina especial de seguretat amb sistemes antirobatori a un sistema de vídeo vigilància.