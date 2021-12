Unes obres a Cullera trauen a la llum la torre de Santa Anna que data de mitjans del segle XVI

Les obres de reurbanització del Passeig Doctor Alemany de Cullera han tret a la llum les restes de la històrica torre de Santa Anna, construïda a mitjan segle XVI, així com de l’antiga caserna de cavalleria construïda en 1756 sobre l’antiga torre. La ubicació d’aquestes restes se situa en els límits de l’actual passeig amb la Rambla de San Isidro.

El descobriment va tindre lloc el passat 17 de novembre, durant la realització d’una rasa en la part oest del passeig per a col·locar el col·lector tal com s’ha pogut comprovar gràcies als treballs de neteja duts a terme per l’equip d’arqueòlegs que treballen en les obres de rehabilitació d’aquesta via.

"Esta troballa ha sigut una sorpresa perquè encara que sabíem que la Vila de Cullera quan s’emmuralla en 1556 tenia set torres, en els últims plans dels quals disposem en l’Arxiu Històric no apareixia aquesta torre, sabíem que s’havia derrocat quan es va construir la caserna de cavalleria perquè estava en molt mal estat, però no pensàvem trobar-la”, ha explicat l’arqueòleg municipal, Kike Gandia.

Les restes trobades corresponen als fonaments de la torre. Es tracta d’una nova troballa que se suma al de l’antiga muralla descoberta fa quasi dos mesos durant estes mateixes excavacions i que donen compte del seu gran valor en termes arqueològics.

L’aflorament de les restes de la torre modifiquen parcialment el traçat del col·lector del passeig per a garantir la correcta conservació de la torre ja que l’interés primordial del consistori és preservar el patrimoni històric de la ciutat i posar-lo en valor.

"Sabíem que les obres podien fer aflorar part de l’antiga muralla i això ens ompli d’orgull perquè estem traient a la llum la nostra història i posant-la en valor", ha afirmat el regidor d’Urbanisme, Bernat Escolà.