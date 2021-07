La UPV i Gandia impulsen un pavelló esportiu universitari

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla ha fet la seua primera visita institucional a Gandia des que prenguera possessió del càrrec la setmana passada, visita que Capilla ha aprofitat per a anunciar al costat de l'alcaldessa Diana Morant la pròxima construcció d'un pavelló esportiu universitari.

“Aquest és un projecte compartit, que cobreix la necessitat conjunta de dues institucions, un pavelló esportiu per al Campus de Gandia de la UPV i per a la ciutat de Gandia. A més, aquest projecte s'emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i és una mostra de col·laboració entre dues administracions públiques, un exemple de com hem de treballar en el futur per a la màxima eficiència en la gestió”, ha declarat el rector de la UPV.

Per part seua, des de l'ajuntament de Gandia, Morant ha destacat “el paper de la UPV, dels dos equips, l'anterior i el nou. Aquest pavelló significa més universitat per a Gandia, més esport, més salut, més oportunitats turístiques… Gandia compartirà amb la UPV idees, edifici i projecte, amb una fórmula innovadora”.

El rector de la UPV, José E. Capilla, també ha apuntat que “aquest centre esportiu no sols vol cobrir la necessària activitat física, sinó que a més albergarà espais per a Generació Espontània (la plataforma de suport a l'alumnat de la institució universitària perquè duguen a terme activitats extracurriculars-participació en competicions, concursos internacionals, programes de voluntariat, etc.-) donant cabuda a la creativitat dels nostres estudiants en projectes desafiadors que conduïsquen a desenvolupaments empresarials que generen riquesa a la comarca”.

Aquesta nova infraestructura, com ha subratllat Jesús Alba, director del Campus de Gandia, “no es tracta només d'un pavelló esportiu, sinó d'un laboratori d'idees al servei de la comunitat universitària, de la societat gandienca i de la comarca de la Safor. S'obri un camí de grans oportunitats, que augmentarà la capacitat de captació de recursos i talent internacional, i que servirà per a afermar la posició internacional, que tant la UPV com Gandia i la Safor es mereixen”.