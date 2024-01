Vila-real dona per perdut l'històric Hostal del Rei que finalment no podrà ser patrimoni públic

Finalment l'històric Hostal del Rei de Vila-real, un immoble que es remunta a principis del segle XIV, no formarà del patrimoni públic de la ciutat i es quedarà en mans privades després d'anys de litigis.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciat que l'equip de govern dona per finalitzat el plet que havia impulsat per tal d'adquirir l'Hostal del Rei després de conéixer que el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació per a intentar anul·lar la venda de l'immoble, declarat Bé d'Interés Cultural (BIC) i patrimoni nacional, a un particular. El consistori va interposar al juliol de 2021 un recurs davant l'alt tribunal contra la sentència de l'Audiència Provincial que desestimava la petició de nul·litat de la compravenda de l'Hostal del Rei per part de Bankia a un particular en 2017. El consistori havia recorregut a l'Audiència Provincial la sentència de data 31 de juliol de 2019 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Vila-real en la qual es desestimava la sol·licitud de la nul·litat de la compravenda de l'edifici i subsidiàriament acció de retracte sobre aquest.

Després de conéixer la decisió del Suprem, l'alcalde ja ha anunciat que “acatem la decisió del tribunal i donem per acabat el procés judicial per l'Hostal del Rei”. Benlloch ha lamentat la decisió de la Justícia però ha subratllat que “des del primer moment hem actuat sempre en defensa dels interessos de la ciutat i seguint les indicacions dels assessors jurídics, que ens van animar a recórrer fins a l'alt tribunal per a intentar anul·lar una venda que, des del nostre punt de vista, era irregular i no havia tingut en compte el dret preferencial de l'Ajuntament en tractar-se d'un edifici protegit”. En aquest sentit, l'alcalde ha subratllat que “totes les decisions que s'han pres en aquests anys per a evitar que Hostal del Rei acabara en mans del millor postor han perseguit la defensa del nostre, del nostre patrimoni, i d'un edifici protegit que forma part de la nostra història, i que hauria de tindre una vocació pública”.

Amb tot, ara com ara, l'equip de govern descarta qualsevol altra acció judicial i admet que, en aquest moment, amb la incertesa i les dificultats econòmiques de l'Ajuntament, “aquest assumpte no és una prioritat”. L'alcalde recorda que l'equip de govern ha hagut de prorrogar el pressupost en 2024 per les dificultats de personal i la impossibilitat d'aprovar el préstec per a pagar 1,3 milions “d'empastres” del PP.

Malgrat tot, encara que admet que el procés judicial per l'Hostal del Rei està tancat, el primer edil no descarta estudiar “altres possibilitats de futur per a aconseguir que l'Hostal del Rei puga passar definitivament a ser patrimoni dels vila-realencs i vila-realenques”. No en va es tracta d'un dels pocs edificis que queden a la ciutat originaris de l'època fundacional i que, al costat de la plaça porticada medieval, està protegit com a Monument Nacional pel seu valor historicoartístic.

La demanda de nul·litat de la compravenda de l'Hostal del Rei es va presentar al gener de 2018, en considerar l'Ajuntament que “la venda de l'immoble per part de Bankia no havia tingut en compte el dret preferencial del consistori a l'adquisició d'un element del patrimoni protegit, tenint en compte, a més, que Bankia és un banc nacionalitzat”.