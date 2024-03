Vila-real fixa en 14 anys l'edat mínima per portar patinets elèctrics i prohibeix circular per voreres

Vila-real ha posat en funcionament una regulació de trànsit específica per als vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els quals s'inclouen els populars patinets, amb l'entrada en vigor de la modificació de l'Ordenança municipal de trànsit, circulació i seguretat viària.

L'actualització d'aquesta normativa incorpora qüestions com l'edat mínima per a poder circular amb aquests vehicles en espais públics, que es fixa en 14 anys. Així mateix, també estableix la prohibició de circular per “voreres, zones per als vianants i altres espais reservats amb caràcter exclusiu per al trànsit, estada i esplai dels vianants”. També queda prohibida la circulació de més d'una persona en els VMP, que tindran la consideració de vehicles i hauran de complir amb les condicions i requisits de circulació establits en l'ordenança per als vehicles.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha subratllat que aquesta normativa -fruit del consens polític i tècnic- és una regulació “innovadora”, que busca aprofitar els avantatges d'aquestes noves formes de mobilitat “fent-les compatibles amb les tradicionals i sempre garantint la seguretat de conductors i vianants”. Benlloch ha destacat l'edat mínima, que s'estableix en 14 anys -enfront d'altres ciutats que han optat per incrementar aquesta edat- com una manera de donar resposta a una realitat social però “amb una clara aposta per la formació en la seguretat viària que realitzarem a través del nostre excel·lent equip de la Policia Local de Vila- real”.

“En una ciutat com Vila-real, de grandària mitjana i sense grans distàncies, el patinet és una forma de mobilitat que ofereix molts avantatges, com un mitjà de transport sostenible, assequible i que redueix l'ocupació de l'espai públic, per la qual cosa treballarem, dins de les nostres possibilitats econòmiques, en la creació de les infraestructures necessàries per a facilitar la seua utilització perquè en la nova Vila-real del segle XXI la mobilitat sostenible és imprescindible per a continuar avançant”, assenyala Benlloch.

Quant a la normativa que entra en vigor aquest divendres, una altra de les condicions que fixa respecte als VMP és l'ús de casc en els casos que s'establisquen reglamentàriament o la recomanació de comptar amb assegurança de responsabilitat civil. També es prohibeix l'ús d'auriculars i telèfon mòbil, així com conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues. Els vehicles de mobilitat personal hauran de comptar amb un certificat de circulació per a garantir que són vehicles homologats i que compleixen els requisits tècnics. Hauran de circular per la calçada, plataforma única o carril bici a una velocitat màxima de 20 km/h; els VMP hauran de disposar de timbre, sistema de frenat, llums i elements reflectors degudament homologats i, quan circulen a la nit o en condicions de reduïda visibilitat, els usuaris hauran de portar una peça, jupetí o bandes reflectores.

També es recomana la realització d'un curs teòric i pràctic de formació previ a la conducció, que serà organitzat per l'Ajuntament. La Policia Local ja va impartir una primera sessió d'aquest curs el mes de desembre passat, i també ha realitzat en les últimes setmanes diferents xarrades informatives sobre la nova normativa de VMP en els centres de secundària de la localitat. Així mateix, realitzarà una campanya informativa a través de xarxes socials i repartirà díptics informatius entre la ciutadania per a advertir de les noves normes de circulació que afecten els patinets i la resta de VMP.